Mediakutsu Poikkeuksellinen viestintä -kirjan julkistamistilaisuuteen – teoksessa mukana Venäjän hyökkäystä Ukrainaan käsittelevä organisaatioviestinnän artikkeli

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry (per. 1947) on Suomen suurin viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäseninä on noin 3 000 viestinnän parissa työskentelevää ammattilaista – asiantuntijoita, viestintäpäälliköitä, viestintäjohtajia, viestintäalan yrittäjiä, konsultteja ja opiskelijoita.