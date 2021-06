MEDIAKUTSU: Pormestari Jan Vapaavuoren esitys toimialalautakuntien ylitysoikeuksista

Maailman toimivin kaupunki -strategia on ohjannut Helsinkiä päivä päivältä paremmaksi 1.6.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin tavoitteena on olla päivä päivältä parempi. Tätä tavoitetta on viimeiset neljä vuotta ohjannut Helsingin kaupunkistrategia Maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategiasta on valmistunut yhteenveto, johon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit kuluneelta strategiakaudelta.