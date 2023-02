MEDIAKUTSU: Pormestarin asukasilta Vuosaaressa 16. helmikuuta

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan pormestari Juhana Vartiaisen isännöimää asukasiltaa Vuosaaren alueen asukkaille torstaina 16. helmikuuta kello 19–20.30 Vuosaaren lukiossa. Illan aikana keskustellaan ajankohtaisista asioista ja asukkaat voivat esittää kysymyksiä pormestari Vartiaiselle ja kaupungin toimialajohtajille. Lisäksi tilaisuudessa nostetaan esiin asukkaiden toivomia aiheita, joita kerätään ennakkoon Kerro kantasi -palvelussa. Kysymyksiä voi lähettää myös tilaisuuden aikana viestiseinän kautta Helsinki-kanavan verkkosivuilta löytyvän lomakkeen välityksellä.

Tapahtuman alussa kello 18–19 on pop up -tori, jossa on mahdollisuus tavata kaupungin eri toimialojen edustajia ja osallisuus ja neuvonta -yksikön henkilöstöä sekä paikallisyhdistysten toimijoita. Tarkoituksena on, että asukkaat voisivat saada tietoa ja käydä matalalla kynnyksellä keskustelua kaupungin asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat vastuussa asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.

Asukasiltaa voi seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa myöhemmin.