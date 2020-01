MEDIAKUTSU: Puhuttava runo - tarjoaa oivalluksia, havahduttaa ja koskettaa

Runo tekee uutta tulemista. Basam Books on tämän kehityskulun eturintamassa julkaistessaan yhdentoista runoteoksen ryppään tammikuussa 2020. Runoteokset aloittavat erityislaatuisen Puhuttava runo -sarjan. Tervetuloa Puhuttava runo -julkaisutilaisuuteen Akateemisen kirjakaupan 2. kerroksen Cafe Aaltoon 29.1. klo 8.00 - 9.00 runoilijan aamiaisen merkeissä.

Puhuttava runo hiipii lukijansa tai kuulijansa ihon alle, havahduttaa ajattelemaan ja puhuttelee inhimillisyydellään. Runosarjan taiteellisesti korkealaatuiset teokset lähestyvät elämää ja sen haasteita rehellisesti, avoimesti ja rohkeasti. Sarjan teokset pyrkivät henkilökohtaiseen, hedelmälliseen ja elähdyttävään vuoropuheluun lukijan kanssa. Puhuttava runo nostaa esille inhimillisen kokemuksen monimuotoisuuden viisaasti ja hienosäikeisesti. Sarjan runoteokset tarjoavat heijastuspinnan lukijan omille tiedostamattomillekin kokemuksille ja tunteille, niin suruille kuin iloille. Puhuttava runo kokoaa yhteen runoilijoidensa vahvuudet muodostaen kokeilevasta elämäntaitorunoudesta koostuvan tuoreen ja monivivahteisen kokonaisuuden.

Kaisa Kuurneen esikoisrunoteos Tuhatasteinen liekki aloittaa Basam Booksin Puhuttavan runon uuden kirjasarjan, jossa elämän murroskohdista syntyneet, taiteellisesti korkeatasoiset runot asetetaan lukijan omia kokemuksia vasten. Teoksen yhteiskuntakriittinen ulottuvuus nousee kristillisten rukousten muotoon kirjoitetuista rukouksista, joissa isän ja pojan sijaan kutsutaan äitiä, sisaria, villinaista ja noitaa. Runojen kieli on värikylläistä, symbolista ja pelkistettyä. Väkevä ilmaisu jättää lukijaan jäljen.

Wilma-Emilia Kuosan Titaanisydämen anatomia on Y-sukupolven rakkaustarina, yhden ihmissuhteen tulinen kehä. Se on rohkeiden runojen avulla kerrottu tarina siitä, mitä tapahtuu ihmiselle joka rakastuu auttamattomasti alkoholistiin. Mitä tapahtuu kun alkuhuumasta jää käteen vain krapula? Tarina sijoittuu Helsingin yöelämään ja maalaa kaupungista märän kuvan.

Kiia Kakon Pyhä voima -teos näyttää naisen halun ja siirtymäriitit tavalla joka taivuttaa yhteiskunnan normeja. Nainen kulkee läpi seksuaalisen heräämisen, rakkauden, verenvuodon ja äitiyden. Runot kertovat keholliset kokemukset ja tunteiden rosoisuuden, himo ja haavoittuvaisuus kulkevat käsi kädessä. Kauneutta löytyy kaikesta, missä on kyse rakastetun kehosta. Vaikka tarina on perinteinen ”sinä teit minusta kylkiluusi” kaiken takana on ”minä kannan sitä sisälläni, alkuvoimaani” joka tuo mukanaan seksuaalisuuden ja rakkauden sekä kipeät että nautinnolliset hetket. Runojen kieli on tiivis, yksinkertainen ja kaunistelematon. Naisen halu on vaiennettu ja väärinymmärretty voima jonka lähde on kehon syklisyys ja kyky luoda elämää.

Essi Jokisen runoteos Terve mieli kaivautuu mielenterveysongelmien teemaa käsitellen minuuden rakenteisiin ja kaavojen hajoamiseen. Runojen puhuja tarkastelee sairaalan valkoisten seinien heijasteissa pohjaa, jolle ei ole mahdollista rakentaa mitään. Ainoa vaihtoehto on lähteä purkamaan minuutta. Tässä vyörytyksessä todellisuus ja sen rajat asettuvat kyseenalaisiksi, ja potilas sulautuu johonkin, missä rooleilla ei enää ole merkitystä. ”Selviytymisrobotti” ei olekaan itseyden olemus, eivätkä myöskään häiriintyneet persoonat, jotka kuoriutuvat hiljalleen tullessaan nähdyksi. Runot raivaavat vajavaista tietään sinne, mitä sanoilla ei voi ilmaista, sinne missä ”tyhjyys on täysi”. Lukija vedetään mukaan tekstiin, jossa ”lausut minulle lopullisen alkuräjähdyksen, kun lausut minulle hiljaisuuden”.

Marja Leena Viitanan teos Läikytän vähän teetä -kokoelman runot kiertelevät elämän näkymättömien pohjavirtojen imussa. Ne pulpahtavat noista pohjavirroista pintaan välillä pieninä humoristisina saarekkeina, välillä ihmisten elämän kivun ja haavoittumisen pysähdyspaikkoina. Runot katselevat ohi virtaavia maisemia ja asettuvat lopulta hiljaisuuden tilaan, jossa kuuluvat ainoastaan sydämenlyönnit.

Laura Palanteen Haamutiedostoja on runokokoelma traumaa seuraavasta sumusta, muistamisesta ja epävakaasta arjesta. Lapsuusmuistot, mustelmat, nettisivut, esikuvat ja taikaesineet muodostavat uuden vaihtoehtoisen todellisuuden. Kokoelma kuvaa epäluottamusta ympäröivään maailmaan, sekä omaan pärjäämiseen. Runojen puhuja pohtii kuinka olla läsnä omassa kehossaan ja nykyhetkessä kun mielen taustalla toistuvat hallitsemattomasti katkonaiset muistot. Surullista ja pelottavaa aikuisten maailmaa paetaan lapsuusmuistoihin, joissa syödään pikkusiskon kanssa suklaakarkkeja teltassa. Ajan kuluessa maailma löytää värinsä uudelleen ja onnen hetkiä löytyy eläimien silittelystä ja kanoottissa nautitusta kahvista. Kirjeessään katkolla olevalle Demi Lovatolle hahmo toteaa “sinulla, minulla ja meillä / on oikeus toipua ja olla onnellisia”.

Petri Merenlahden runoteoksessa Minä yksin voin tehdä sinusta ehjän taas kohtaavat kaipuu ja syyllisyys, toden rajat ja unelmien valta. Mies saa yllätyspostia nuoruudenrakastetultaan, joka katosi. Mitä naiselle tapahtui? Miksi taivaan kosketuksesta menee rikki, ja miksi jumalten vierailut päättyvät huonosti?

Mika Nuutisen kolmas runokokoelma Tietämisen hetket jättivät minut käsittelee rehellisesti ja syvällisesti Nuutisen avopuolison itsemurhaa, siitä seurannutta surua, traumaperäistä stressihäiriötä ja hidasta toipumista.Kokoelma kertoo ihmismielen monimuotoisuudesta ja hyväksynnän tärkeydestä. Runot ovat vähäsanaisia, mutta paljon puhuvia. Kaikesta voi selvitä vaikka syvä jälki jäisikin. Aika auttaa. Kokoelma ei anna vastauksia, vaan käsittelee olemassaoloa monelta eri kantilta. Tietämisen hetket jättivät minuton yhteiskunnallisesti puhuttava teos. Harvoin suomalaisessa kirjallisuudessa on käsitelty kyseistä aihetta näin avoimesti. Se antaa lohtua lukemattomille itsemurhan tehneiden omaisille.

Annetaan runojen puhua.

Julkistamistilaisuus, Akateeminen kirjakauppa, 29.1.