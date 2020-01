MEDIAKUTSU: Salo CyberTalks 2020

Arvoisa median edustaja,

Tervetuloa Salo CyberTalks 2020 –tilaisuuteen tiistaina 28.1.2020 klo 12-18. Salo CyberTalks on alan asiantuntijoille ja organisaatioille sekä muille kyberturvallisuudesta kiinnostuneille järjestettävä vuosittainen kutsuvierastilaisuus, jossa kuullaan mielenkiintoisia esityksiä ja keskustellaan päivänpolttavista kyberturvallisuusaiheista.



Tilaisuuden puheenjohtajana toimii tuttuun tapaan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva.



Tapahtumassa esitellään myös kyberturvallisuusalan tuotteita, palveluja, demoja ja koulutusta yritysten ja muiden alan organisaatioiden ständeillä. Ständeihin voit tutustua ennen tilaisuuden alkua klo 11 alkaen, kahvitauolla sekä cocktailtilaisuuden aikana.

Tapahtumapäivänä Salo IoT Campuksen Siilo coworking-tila, joka sijaitsee lähellä auditoriota, on vapaassa käytössä. Lisäksi Salo IoT Campuksella järjestetään tapahtumapäivänä kaksi avointa kampuskierrosta klo 10:30 ja 17:30. Kierrokselle lähdetään kampuksen pääaulasta eikä osallistuminen vaadi ilmoittautumista ennakkoon.

Auditorio on loppuunmyyty, joten toivomme ennakkotietoa osallistumisestanne, jotta voimme varata riittävästi paikkoja median edustajille. Tieto puhujien haastattelutoiveista olisi myös hyvä saada etukäteen. Alla on tilaisuuden ohjelma.



12:00 Tervetuloa | Lauri Inna, Salon kaupunginjohtaja



12:15 Worldwide Cybersecurity Challenges in Cities | Brig. Gen. (Res.) Rami Efrati, Former Head of the Civilian Division, Israel National Cyber Bureau, Prime Minister´s Office



13:15 Kuinka rakennetaan kyberturvallinen älykaupunki? | Aapo Cederberg, toimitusjohtaja, Cyberwatch Finland Oy



14:00 Kahvi ja oheisohjelmaa



14:30 Miksi Saloon kannattaa investoida? Kyberturvan merkitys investointipäätöstä tehtäessä. | Esa Saarinen, Director, Salo Plant, Valmet Automotive Oy



15:15 Yksilön rooli kyberturvallisuudessa - nyt ja tulevaisuudessa. | Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj



16:00 Kyberturvallisuudesta kilpailukykyä

- Moderaattori: Juha Remes, North European Cybersecurity Cluster NECC hallituksen puheenjohtaja

- Panelistit: Mikko Viitaila, teknologiajohtaja, Microsoft Oy | Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oyj | Iiro Uusitalo, tietoturva-asiantuntija, Solita Oy | Lauri Inna, Salon kaupunginjohtaja



17:00 Cocktailtilaisuus

Aika: tiistai 28.1.2020 klo 12-18

Paikka: Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo

Lämpimästi tervetuloa!