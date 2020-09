MEDIAKUTSU: Syksyn odotetun kirjauutuuden Rekrytoijan julkaisutilaisuus to 10.9. klo 17 Akateemisessa Kirjakaupassa

Tällä viikolla ilmestynyt Saana Rossin autofiktiivinen teos Rekrytoija (Basam Books 2020) avaa ovet työnhaun ja rekrytoinnin saloihin ja koukuttaa mukaansa työelämän kulisseihin.

"Täällä minä seison pitämässä työhaastattelua keskellä sammaleenvihreää kuusimetsää vieraan ihmisen vauva sylissäni."

Rekrytoinnin yllättävä maailma imee mukaansa työelämän kulisseihin ja rekrytoijan värikkääseen arkeen. Rekrytoija on autofiktiivinen, huumorilla terästetty teos, joka paljastaa rekrytoinnin ja työnhaun salat. Se tarjoilee poikkeuksellisen yhdistelmän hykerryttävää työelämäviihdettä ja oivalluksia kaikille, jotka ovat joskus hakeneet tai ovat aikeissa hakea töitä tai ovat muuten tekemisissä rekrytointien kanssa.

Kirja on myös henkilökohtainen kasvutarina rekrytoijan työstä, vallasta, vastuusta ja tunteista.



Kirjasta sanottua

"Rekrytoija kulkee kuin koukuttava tv-sarja: lukijan on pakko saada tietää mitä tapahtuu seuraavaksi tässä mielettömän mielenkiintoisessa maailmassa, jonka keskipisteessä ovat työpaikka, rooli, ja niitä tavoittelevan tai tarjoavan ihmisen tulevaisuus. En missään tapauksessa päästä omia tyttäriäni työnhakuun ennen kuin he ovat lukeneet sen, sillä Saanan kirjan luettuaan he ajattelevat koko prosessin täysin uudella, mullistuneella tavalla, aivan kuten minäkin. Tämä kirja ei ole työnhakuopas vaan seikkailu."

– Kirjailija Katja Kallio

“Olet saanut kirjassa huikean hyvin kuuluviin oman äänesi – Rekrytoija on todella persoonallinen, hauska, inhimillinen ja informatiivinen. Bravo!”

– Kirjallisuudentutkija, tietokirjailija Sanna Nyqvist



Kirjailija

Esikoiskirjailija Saana Rossi (s. 1985) on rekrytoinnin, HR:n ja työnhaun ammattilainen, joka haluaa tehdä rekrytoinnista ja työnhausta entistä positiivisempaa ja innostavampaa. Hän toimii henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana teknologiayritys Vincitissä (Euroopan paras työpaikka 2016 & Suomen paras työpaikka 2014, 2015 ja 2016 by Great Place To Work). Vuonna 2018 hänet palkittiin ensimmäisenä Suomessa Vuoden rekrytoijana. Uransa aikana Rossi on rekrytoinut tuhansia ammattilaisia ja valmentanut eri alojen työnhakijoita.

Rekrytoijan julkaisutilaisuus järjestetään to 10.9. klo 17 Helsingissä Akateemisen Kirjakaupan 2. krs:ssa. Esikoiskirjailijaa haastattelemassa on kirjailija Katja Kallio. Tilaisuus tullaan myös striimaamaan. Tervetuloa kuulemaan kirjasta ja tapaamaan kirjailijaa!