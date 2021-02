Mediakutsu: Uusi puu -kilpailun finalistien julkistus 4.2.2021 Metsäpäivillä

Puupohjaisen biotalouden tuotteille ja ratkaisuille suunnattu Uusi puu -kilpailu järjestettiin jo neljättä kertaa. Kilpailun finalistit julkistetaan Metsäpäivät -verkkotapahtumassa 4.2.2021 klo 15:40.

Uusi puu -kilpailussa etsittiin kaupallisesti toteutettavissa olevia puupohjaisia ratkaisuja seuraaviin globaaleihin haasteisiin: resurssiniukkuus, tiedostava kuluttaminen, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset, digitalisoituminen ja Covid-19. Kilpailuun osallistuneita ratkaisuja arvioitiin niiden yhteiskunnallisen merkittävyyden, kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen, puun innovatiivisen hyödyntämisen ja kansainvälisten markkinamahdollisuuksien näkökulmasta. Kilpailuun ilmoittautui kaikkiaan 23 puupohjaista tuotetta ja ratkaisua.

- Kilpailuehdotukset ovat erinomainen osoitus puun monipuolisuudesta yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, toteaa tuomariston puheenjohtaja, Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen.

Kilpailun finalistit julkistetaan Metsäpäivät -verkkotapahtumassa 4.2.2021 klo 15:40-16. Tule mukaan seuraamaan finalistien valintaa, maksuttomaan Metsäpäivien verkkotapahtumaan voi ilmoittautua 3.2. klo 12 mennessä tästä.

Uusi puu 2021 -kilpailu näkyy yleisölle koko kevään, jolloin kaikki kilpailuehdotukset esitellään Uusi puun somekanavissa. Yleisöäänestys järjestetään verkossa 1.-18.4.2021 ja äänestää voi omaa suosikkiaan kaikkien kilpailuehdotusten joukosta. Finalistit tuottavat kevään aikana videot ratkaisuistaan ja kilpailun palkintosijat sekä kunniamaininnat julkistetaan 29.4.2021 PulPaper -verkkotapahtumassa.

Kilpailun kymmenhenkinen tuomaristo koostui kansanedustajista sekä talouselämän ja tutkimuksen edustajista: Tiina Elo (Vihr.), Sari Multala (Kok.), Jari Myllykoski (Vas.), Anders Norrback (RKP), Arto Pirttilahti (Kesk.), Ali Harlin (VTT), Erno Järvinen (Suomen Metsäsäätiö), Juha-Matti Katajajuuri (LUKE), Nina Kopola (Business Finland) ja Tiina Kähö (Smart & Clean –säätiö).

- Tuomariston tehtävä oli haasteellinen, sillä kilpailun taso on todella korkea ja tasainen, kommentoi tuomariston varapuheenjohtaja, VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Uusi puu 2021 -kilpailuun osallistuivat seuraavat ratkaisut:

1. Esteettinen ja monikäyttöinen biomateriaali — Sulapac

2. Muoviton takeaway-pakkaussarja — Pyroll & Kotkamills

3. Kustannustehokas puuporrasratkaisu — Fixtep

4. Haavasidos nanosellusta — UPM Biomedicals

5. Paperi-ikkunallinen leipäpussi — Pyroll

6. Resurssitehokas pakkausmateriaali — Plafco Fibertech

7. Ekologisia ja innovatiivisia lemmikkitarvikkeita — Sidebay

8. Rakennusmenetelmä biokomposiitista — Block solutions

9. Ekologinen design-lemmikkiruokakulho — Venandi Design

10. Kierrätettävä ja materiaalitehokas paperipilli — Kotkamills & Dolea

11. Keräyskuidusta metsänhoitotuotteita — Ecopulp

12. Kaurankuoresta pakkauksia — Tampereen ammattikorkeakoulu

13. Luonnollinen makeutusaine koivun kuoresta — KoivuBioTech

14. Käyttäjäystävällinen ja helposti kierrätettävä hanapakkaus — Lemtapes

15. Käyttäjäystävällinen ja kierrätettävä pellettipakkaus — Stora Enso Packaging

16. Kartonkipikari juhlahetkiin — Metsä Board & Esbottle

17. Hiilinegatiivinen akustiikkapaneeli — Lumir

18. Kierrätettävä kartonkikansi — Kotkamills & Kruunukartonki

19. Maskiroskis — Futupack, Carpertum & Metsä Board

20. Puiset design-kierrätysjärjestelmät — Niimaar

21. Kierrätettävä ja muovin korvaava makeispussi — Paptic

22. Nanosellulla laminoitu sisustuslevy — VTT & Aalto-yliopisto

23. Sovellus puun alkuperän jäljittämiseen — SilvaTrace

Uusi puu

Uusi puu kertoo, mitä puupohjaisia ratkaisuja on jo nyt markkinoilla, millainen yhteiskunnallinen vaikutus niillä on ja miltä alan tulevaisuus näyttää. Viemme viestiä puupohjaista biotaloudesta yhteiskunnallisille vaikuttajille ja poliittisille päätöksentekijöille. Hankkeen päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö, jonka tavoitteena on puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen.

Hankkeen toimijat

Jaakkoo-Taara – Jospak – Jyväskylän ammattikorkeakoulu – Kotkamills – Lumir – Metsä Group – Metsähallitus – Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK – Paperiliitto – Paptic – Pyroll – Stora Enso Packaging – Sulapac – Suomen Aaltopahviyhdistys – Suomen Metsäsäätiö – Tampereen ammattikorkeakoulu – Tampereen yliopisto – Teknologian tutkimuskeskus VTT – UPM – Walki – Woodio