Medialle avoin asiantuntijoiden paneelikeskustelu: Mitä opimme koronaviruspandemiasta?

– Suomessa virustautien tutkimus on erittäin korkealla tasolla, mikä edesauttaa tuleviin epidemioihin ja pandemioihin varautumista. Kuitenkin koronaviruspandemia paljasti myös haasteita, joiden ratkaiseminen on tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. On odotettavissa, että pandemioita tulee jatkossakin ja moderni elämäntyyli, ilmaston lämpeneminen ja globalisaatio lisäävät niiden todennäköisyyttä, kertoo virologian professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta.

Kolmen vuoden pandemiatauon jälkeen Suomen virustautien parhaat asiantuntijat kokoontuvat vuosikokoukseen Tampereelle 30.3.–31.3.2023. Kokouksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia viruksia ja virustauteja, ja erityshuomiota saa koronaviruspandemian ja suomalaisten koronavirusrokotteiden kehitys.

Torstaina 30.3. klo 14–15 järjestetään medialle avoin paneelikeskustelu teemalla ”Mitä opimme koronaviruspandemiasta?”. Panelisteina toimivat johtava asiantuntija Mia Kontio (THL), professori Mika Rämet (Tampereen yliopisto), professori Ilkka Julkunen (Turun yliopisto), professori Kalle Saksela (Helsingin yliopisto) ja professori Olli Vapalahti (Helsingin yliopisto). Tilaisuuden moderaattorina toimii professori Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta.

Paneelikeskustelussa käsitellään tulevaisuuden pandemioihin varautumista seuraavien teemojen pohjalta:

Mitä opittiin koronaviruspandemiasta?

Miten valmiita olemme kohtaamaan seuraavan epidemian tai pandemian?

Minkälainen seuraava pandemia voisi olla?

Tukeutuvatko poliittiset päättäjät riittävästi tieteelliseen tietoon?

Suomalaisen tieteen merkitys viruspandemioihin varautumisessa

Suomalaisen rokotetuotannon mahdollisuudet

Väestön rokotesuoja ml. aikuisten rokotukset ja uudet rokotteet

Paneelikeskustelun jälkeen tiedotusvälineillä on mahdollisuus haastatella asiantuntijoita.

Paneeli pidetään torstaina 30.3. klo 14–15 Tampereella Solo Sokos Hotelli Tornin Paja Kongressikeskuksessa (kokoustila Raide 2).