MEDIALLE TIEDOKSI: Veikkauksen johtoa haastateltavissa pääkonttorilla klo 17-18

Veikkaus järjestää tänään maanantaina 21.1. pääkonttorillaan Aku Korhosen tie 2:ssa medialle avoimen tilaisuuden klo 17-18.

Tilaisuudessa tiedotusvälineillä on mahdollisuus haastatella toimitusjohtaja Olli Sarekoskea ja myyntijohtaja Jari Heinoa. Tilaisuudessa ei ole erikseen juonnettua osuutta vaan Sarekoski ja Heino ovat paikalla haastatteluja varten. Saapua voi siis milloin tahansa viiden ja kuuden välillä.

Veikkaus tiedotti tänään maanantaina, että yhtiö suunnittelee lopettavansa pelipöytätoiminnan ravintoloissa. Lisäksi ravintolapelipöytien tukitoimintoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä suunnitellaan uudelleenorganisoitavaksi. Tähän liittyen yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 1 300 henkilöä. Arvioitu henkilöstövähennys on noin 400 henkilöä, joista suurin osa on osa-aikaisia.

Sisäänkäynti tilaisuuteen pääovesta. Oven vieressä parkkipaikkoja. Ilmoitathan saapumisestasi etukäteen viestintäpäällikkö Tomi Auremaalle, puh: 040 5651 576.