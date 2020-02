Mediaseurantakonserni Retrieverille uusi hallitus

Laura Patrikainen ottaa vastuulleen Retrieverin Suomen myynnin 8.2.2019 10:23:30 EET | Tiedote

KTM Laura Patrikainen on ottanut vastuulleen mediaseuranta ja -analyysitoimisto Retriever Suomi Oy:n myynnin helmikuun alusta lähtien. Hänet on samalla nimitetty yrityksen johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi suoraan toimitusjohtaja Mika Romanille. Ennen siirtymistään Retrieverille Patrikainen on tehnyt pitkän uran Nasdaqilla vaativissa B2B myynnin tehtävissä.