Mediatiedote: Action, scifi ja mindfulness kohtaavat ensimmäistä kertaa kotimaisessa trillerissä

Mediatiedote:Gummerus julkaisee elokuussa Kamila Shamsien Women’s Prize for Fiction -palkitun romaanin 7.6.2018 11:07 | Tiedote

Pakistanissa syntynyt mutta sittemmin Lontooseen asettunut Kamila Shamsie on saanut Women’s Prize for Fiction -kirjallisuuspalkinnon, joka on yksi Ison-Britannian arvostetuimmista kirjallisuuspalkinnoista. Gummerus julkaisee palkitun Home Fire -romaanin elokuussa nimellä Joka veljeään vihaa. Kirjan on suomentanut Kristiina Drews.