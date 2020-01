Mediatiedote: Ainutlaatuinen dokumentti naisen seksuaalisuudesta

Toimittaja-kirjailija Lisa Taddeo seurasi kahdeksan vuoden ajan tiiviisti kolmen naisen elämää eri puolilla Yhdysvaltoja. Lopputuloksena syntyi järisyttävän syvällinen ja hätkähdyttävän suora reportaasi naisen kaipauksesta ja nautinnosta, tarpeista ja peloista. Kolme naista (Gummerus) on empaattisesti kirjoitettu tositarina näistä ainutlaatuisista ja unohtumattomista naisista – ja samalla joka ikisestä meistä.

Lina on kotiäiti, joka elää rakkaudettomassa liitossa ja heittäytyy intohimoisesti syrjähyppyyn. Sloane on menestyvä ravintoloitsija. Hänen aviomiehensä tykkää katsoa, kun vaimo tuo sänkyyn muita kumppaneita. Lukioikäinen Maggie ajautuu suhteeseen komean opettajansa kanssa, millä on järisyttäviä vaikutuksia koko yhteisöön.

Lisa Taddeo teki kirjaansa varten poikkeuksellisen perusteellista taustatyötä kahdeksan vuoden ajan. Hän vietti tuhansia tunteja teoksessa esiintyvien naisten kanssa. Kahden kohdalla hän jopa muutti heidän kotikaupunkeihinsa ymmärtääkseen paremmin naisten päivittäistä arkea. Kirjan päähenkilöiden lisäksi Taddeo haastatteli myös heidän ystäviään ja perheenjäseniään sekä käytti tausta-aineistona oikeudenkäyntiasiakirjoja, paikallislehtien uutisartikkeleita ja keskusteluja tuomareiden, toimittajien, rikostutkijoiden, kollegoiden ja tuttavien kanssa.

Kolme naista on yhdistelmä tarkkavireistä journalismia ja tarinankerronnan paloa, ja se on lumonnut lukijoita, kirjakauppiaita ja kriitikkoja maailmanlaajuisesti.

”Lisa Taddeo kuvaa naisen seksuaalisuutta kirurginterävästi ja samalla niin poeettisesti, että unohdin lukevani tietokirjaa.” – Gwyneth Paltrow

”Feministinen klassikko.” – O: The Oprah Magazine

Lisa Taddeo

Lisa taddeo on palkittu yhdysvaltalaistoimittaja ja -kirjailija. Kolme naista on hänen esikoisteoksensa. Kirja kohosi heti ilmestyttyään muun muassa New York Timesin ja Sunday Timesin myyntilistojen kärkeen, ja sen käännösoikeudet on myyty yli kahteenkymmeneen maahan. Kolme naista valittiin myös muun muassa The Washington Postin, Economistin, Entertainment Weeklyn, Guardianin ja Foyles-kirjakaupan vuoden parhaaksi tietokirjaksi.