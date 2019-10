Mediatiedote: Antti Heikkinen peilaa kirjassaan Kalle Päätalon elämää ja teoksia – ja samalla itseään

Nilsiäläinen kirjailija ja teatterintekijä Antti Heikkinen on tunnettu sekä tietokirjoistaan että romaaneistaan. Hänen suurin kirjailijaesikuvansa on aina ollut Kalle Päätalo. Suomalaisen autofiktion kiistattoman kuninkaan syntymästä tulee marraskuussa kuluneeksi 100 vuotta. Kirjassaan Kallio-poika – Peilikuvassa Kalle Päätalo (Gummerus) Heikkinen sukeltaa tutkimusmatkalle Kalle Päätalon elämään – sanojen taakse, tekojen, tunnustusten ja muistojen ääreen. Samalla hän pohtii Päätalon merkitystä lukijoille ennen ja nyt.

”Ilman Kalle Päätaloa en olisi koskaan kirjoittanut ainuttakaan kirjaa, tuskin mitään muutakaan, ja maailmankaikkeuden kirjailijakartan ihmisistä hän on minulle tärkein kaikista”, Heikkinen toteaa. Ensikosketuksen Päätalon tuotantoon hän sai vähän alle kouluikäisenä katsottuaan salaa videolta Elämän vonkamies -televisiosarjan. Ensimmäisen Iijoki-sarjan romaanin hän lainasi kirjastoautosta seuraavana vuonna.

”Huonemiehen poika sattui hyllystä silmääni, muistin sen olleen yhtenä edelliskeväänä katsomani Elämän vonkamiehen lähtökohtakirjana, ja niin minä sen matkaani nappasin. Kävi vain siksi otraisesti, että lainojamme tutkailleen opettajan mielestä Kalle Päätalo ei ollut ikäiselleni koululaiselle käypäistä kirjallisuutta, ja lähdimme porukalla kiikuttamaan kirjaa takaisin. Kirjastoautoa kuljettanut Miettisen Kalevi ymmärsi viisaana miehenä kysäistä, olinko lainannut kirjan vanhempieni luettavaksi, ja muistini mukaan Kalevi iski samalla minulle silmää. Minä nyökkäsin, opettaja lauhtui, ja Huonemiehen poika jäi reppuuni. Luin sen kannesta kanteen parissa viikossa, ja kirjastoauton seuraavalla käyntikerralla lainasin Tammetun virran.”

Heikkinen on haastatellut kirjaansa varten Päätalon sukulaisia, ystäviä, työtovereita ja aikalaisia. Hän on perehtynyt Päätalon tuotantoon ja siitä kirjoitettuihin teoksiin sekä arkistomateriaaleihin. ”Korvaamaton apu on ollut Kalle Päätalon tyttären Riitta Päätalon tuki kirjan teossa. Minulle on ollut erityisen tärkeää, että hän on lukenut tekstini”, Heikkinen kertoo.

Antti Heikkinen

Antti Heikkinen (s.1985) on nilsiäläinen renessanssimies, joka kirjoittamisen lisäksi laulaa, näyttelee ja tekee lavakomiikkaa. Häneltä on julkaistu aiemmin neljä romaania ja kolme tietokirjaa.

Antti Heikkinen: Kallio-poika – Peilikuvassa Kalle Päätalo

346 s.

ilmestyy 14.10.

