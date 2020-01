Mediatiedote: Ayurvedaa pohjoisiin oloihin

Mediatiedote: Antti Röngän ja Petri Tammisen avoin ja rohkea kirjeenvaihto 17.12.2019 14:06:13 EET | Tiedote

Silloin tällöin onnellinen (Gummerus) on kahden kirjailijan, isän ja pojan, vuoropuhelu. Se kuvaa isänä ja poikana olemista nykyaikana ja käsittelee vaikeitakin aiheita kuten pelkoja, häpeää ja hyväksytyksi tulemisen kaipuuta. Antti Röngän koulukiusaamisen pitkistä jäljistä kertova autofiktiivinen romaani Jalat ilmassa (Gummerus 2019) on ollut tämän syksyn puhutuin esikoisromaani. Petri Tamminen on palkittu kirjailija, joka on kirjoittanut romaaneja, lyhytproosaa ja kuunnelmia.