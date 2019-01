Mediatiedote, EMBARGO 25.1.2019 klo 22: Kaarlen palkinnot Minna Rytisalolle, Minna Eväsojalle ja Katriina Huttuselle

Gummeruksen Kaarlen palkinto kaunokirjailijalle myönnettiin Minna Rytisalolle Minna Canthin nuoruusvuosista kertovasta romaanista Rouva C. Kaarlen palkinnon tietokirjailijalle sai Minna Eväsoja japanilaista viisautta ja sielunmaisemaa avaavalla teoksellaan Shoshin – Aloittelijan mieli. Suomentaja Katriina Huttunen sai Kaarlen palkinnon kääntäjälle. Kaarlen palkinnot on nimetty Gummeruksen perustajan Kaarle Jaakko Gummeruksen mukaan.

Kaunokirjailijalle Kaarlen palkinto on jaettu vuodesta 1970, ja se myönnettiin nyt 49. kerran. ”Minna Rytisalon Rouva C. on osoitus herkkävireisen kertojan taidoista ja kaunokirjallisuuden ihmeestä, joka voi muuttaa oikeasti eläneen ihmisen fiktioksi. Rytisalo on Canthin perillinen rohkeudessaan. Romaanin lauseet ovat punnittuja, tunteita tihkuvia. Teos väistelee määritelmiä Minna Canthin tavoin: se on kasvukertomus, rakkausromaani, avioliittoromaani, puolustuspuhe koululaitokselle, tasa-arvolle ja Minnan perinnölle”, Gummeruksen kaunokirjallisuuden kustantaja ja toimitusjohtaja Anna Baijars perustelee valintaa.

Kaarlen palkinto tietokirjailijalle myönnettiin nyt neljännen kerran. Gummeruksen tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen pitää Minna Eväsojaa japanilaisuuden – ja ihmisyyden – tulkkina. ”Eväsoja kirjoittaa niin kuin opettaa. Estetiikan taitajan käsissä syntyy kauneuden kriteerit täyttävää tekstiä. Aloittelijan mieli näkyy: kirjoittajan asenne on avoin ja nöyrä. Eväsojan teos ovat täynnä viisautta ja antaa armollisia elämänohjeita mutta ei toisaalta päästä helpolla. Merkittävältä tuntuu myös rivienvälinen eetos. Sen sisältämä kiireettömyys on luonnollista ja lohdullista, ja huomaapa lukija tulevansa yllätetyksi myös hienovaraisella huumorilla”, Laitinen kuvaa.

Katriina Huttunen palkitaan monipuolisesta työstään pohjoismaisista kielistä käännettyjen teosten suomentajana. ”Nimi Huttunen on laadun tae. Hän on suomentaja, jonka intohimot ja laaja rekisteri ulottuvat dekkareista kirjallisiin kirjoihin ja kaunokirjallisuudesta tarinalliseen tietokirjallisuuteen. Huttusen työntekoa tekee mieli kuvailla heittäytymiseksi ja antautumiseksi. Hänen työssään näkyy laaja sivistys, uteliaisuus ja sinnikkyys. Huttunen on mestari yksityiskohdissa, tyylissä ja sävyssä. Kääntäessään hän onnistuu pitämään huolta samanaikaisesti kirjailijan, kirjan ja lukijan edusta”, Anna Baijars sanoo.

Lisätietoja:

Anna Baijars, toimitusjohtaja ja kaunokirjallisuuden kustantaja, anna.baijars@gummerus.fi, p. 010 683 6207

Johanna Laitinen, tietokirjallisuuden kustantaja, johanna.laitinen@gummerus.fi, p. 010 683 6255