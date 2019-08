Mediatiedote: Esa Sirénin sissiromaanissa seikkaillaan Kompakkajoen erämaassa

Sukupolvensa parhaana sotakirjailijana paikkansa lunastaneen Esa Sirénin kirjoja on myyty jo yli 200 000 kappaletta. Viidestoista sotaromaani Kompakkajoen sissipartio (Gummerus) kuvaa JR 10:n sissipartion hurjaa retkeä jatkosodan loppuvaiheessa. Sirénin pitkälti tositapahtumiin pohjaava kerronta on taattua laatua: toimintakuvausta ja verratonta sanailua, jossa faktat pitävät kutinsa.

Taisteluiden, toveruuden ja yllätysten värittämä romaani tutustuttaa partion johtajana toimivaan vänrikki Jussi Heposaareen ja hänen luottomieheensä ylikersantti Ukko Pietariseen. Kirjavaan porukkaan kuuluu myös Eino Aarnio, ensimmäiselle partioretkelleen komennettu luutnantti. Pian sissit saavat huomata, että arvonsa tuntevan upseerin on vaikea niellä varajohtajan roolia.

”Olin usein törmännyt mystiseen Kompakkajokeen ja Tunkuan tiehen lukiessani sotapäiväkirjoja ja veteraanien muisteluita. Kun sitten löysin erityisen mielenkiintoista materiaalia noista paikoista, syntyi päätös uudesta sissikirjasta saman tien”, Esa Sirén kertoo.

Esa Sirén

Esa Sirén (s.1948) on kotoisin Kouvolasta, ja hänellä on takanaan komea ura jääkiekkovalmentajana. Sirén on julkaissut 15 sotaromaania, joiden joukossa on mm. neliosainen Lauri Törnistä kertova romaanisarja. Romaanien lisäksi häneltä on julkaistu myös tietokirja Sodan kuvat: Rukajärvi 1941 (2016)

Esa Sirén, Kompakkajoen sissipartio

319 sivua

