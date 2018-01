Mediatiedote: Esikoisjännäri kaahaa Saab 96:lla läpi ABC-Suomen

Mitä tapahtuu, kun dopingkohussa ryvettyneen entisen huippujuoksijan, Boy Elävän etsivätoimisto saa toimeksiannon Suomen rikkaimmalta mieheltä? Kuka yrittää estää tutkimusten etenemisen? Miten tarinaan liittyy äänitearkistosta löytynyt Anja, joka kertoo tulleensa vuodesta 1961? Janne Mäkelän Juoksu aikaa vastaan (Gummerus) on taitavasti rakennettu jännitysromaani, jonka tapahtumien taustalla soi jazz.

”Boy Elävä on keski-ikäinen mies, jolla on Menneisyys. Jos kymppitonnin olympiakulta vaihtuu dopingkäryksi, saa kantaa maanpetturuuden viittaa koko elämän. Boy on periksiantamaton kaveri, ironiaan taipuvainen etsijä. Oli tapahtumapaikkana Etelä-Suomi, Savo, Kymenlaakso tai Pohjanmaa, Boy Elävä on kotonaan kaikkialla eikä oikein missään”, luonnehtii Janne Mäkelä romaaninsa päähenkilöä.

Henkilögalleria pitää sisällään yksityistutkija Boy Elävän ja Anjan lisäksi monta muutakin värikästä persoonaa. Lukija saa tutustua ronskiin ulosottovirkailijaan My Eniin, etsivätoimisto Cold Cases Finlandin suomenruotsalaiseen toimistoapulaiseen Rainer af Hellsteniin sekä elämäänsä uutta suuntaa etsivään arkistonjohtajaan Konrad Lehtiseen.

Janne Mäkelä (s.1965) on kulttuurihistorian tutkija ja dekkarientusiasti, joka on toiminut arkistoalalla ja kirjoittanut useita musiikin historiaa käsitteleviä tietoteoksia. Lauluntekoa ja mehiläishoitoa harrastava Mäkelä on asunut eri puolilla Suomea, viimeiset kolmetoista vuotta Helsingissä.

Janne Mäkelä, Juoksu aikaa vastaan

468 sivua