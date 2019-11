Mediatiedote: Gummeruksen kevään 2020 kirjaluettelo on julkaistu

Kirjavuosi 2020 starttaa jo parin kuukauden kuluttua. Gummeruksen alkuvuodesta ilmestyvissä kirjoissa käsitellään muun muassa vanhemman ja lapsen suhdetta, elämän tarkoitusta ja naisen seksuaalisuutta.

Kotimainen kaunokirjallisuus

Antti Röngän ja Petri Tammisen, isän ja pojan, yhteinen kirjeenvaihtokirja Silloin tällöin onnellinen on rohkea vuoropuhelu isän ja pojan suhteesta kaikkinensa – peloista, häpeästä ja hyväksytyksi tulemisen kaipuusta.

Belgiaan muuttanut etelähelsinkiläinen kirjailija Tuomas Vimma sijoittaa uutuusromaaninsa Koodinimi Taïgan tapahtumia kotikaupunkiinsa Brysseliin ja Korsikalle. Jouko Heikuran koukuttava perhedraama Lahja äidilleni tarjoilee samppanjan ja kakun lisäksi yllätyksiä. Paula Havaste jatkaa kiehtovaa Saarenmaa-sarjaa romaanilla Morsiusmalja.

Esikoisromaaneja ja runokokoelmia on kevään listalla kaksi. Eeva Klingbergin kansainvälisen tason lukuromaani Syvän maan juuret vie menneiden vuosikymmenten Yhdysvaltoihin. Wilhelmiina Palosen 206 pientä osaa on ravisuttava kuvaus kiintymisestä ja hylkäämisestä. Silja Kejonen kirjoittaa toisessa kokoelmassaan Lähetä minulle ympyrä runoja erosta, surusta ja unettoman yksinäisyydestä. Teemu Mäen Poika ja pallo on runokokoelma futiksesta ja elämän kiertokulusta.

Gummerus julkaisee jatkossa palkitun esseistin Silvia Hosseinin teoksia. Ensimmäisenä ilmestyy loistavat arviot saanut ja loppuunmyyty esikoisteos Pölyn ylistys.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Japanin merkittävimpiin nykykirjailijoihin lukeutuvan Sayaka Muratan Lähikaupan nainen kuvaa kolmekymppisiin naisiin kohdistuvia odotuksia ja paineita. Lukuromaanien ystäviä hemmotellaan Linda Olssonin ja Celeste Ngn uutuuksilla Autio ranta ja Olisi jotain kerrottavaa. Brittikirjailija Kate Davies tuo uusia raikkaita tuulia rakkausromaanien maailmaan ja Cecelia Ahern on kirjoittanut hartaasti ja kauan odotetun jatko-osan Loppusanat huippusuositulle P.S. Rakastan sinua -romaanille.

Tietokirjat

Yhdysvaltalainen kustantamojätti Harper Collins tilasi kirjan elämän tarkoituksesta Suomen, maailman onnellisimman maan, kiinnostavimmalta nykyfilosofilta Frank Martelalta. Elämän tarkoitus – Suuntana merkityksellinen elämä ilmestyy suomeksi maalis–huhtikuun vaihteessa, yhtä aikaa alkuteoksen kanssa.

Anna Takanen on ruotsalainen näyttelijä ja ohjaaja. Kirjassaan Sinä olet suruni hän kertoo sotalapsena Ruotsiin tulleesta isästään ja sodan siirtymisestä sukupolvelta toiselle.

Kolme naista on ainutlaatuinen dokumentti naisen seksuaalisuudesta. Järisyttävän syvällinen ja koukuttava reportaasi kuvaa kolmen päähenkilön kautta naisen kaipausta ja nautintoa, tarpeita ja pelkoja. Palkittu toimittaja ja kirjoittaja Lisa Taddeo on seurannut kahdeksan vuoden ajan kirjansa naisten elämää eri puolilla Yhdysvaltoja.

Henrik Knifin elämäkerrallinen teos Göran Schildt – Kaksi elämää kertoo arvostetusta kirjailijasta ja taidehistorioitsijasta. Teos julkaistaan myös ruotsiksi nimellä Göran Schildt – Två liv.

Useissa kevään tietokirjoissa ammennetaan idän suunnasta. Kanadanvietnamilainen romaanikirjailija Kim Thúy jakaa sukunsa naisten parhaita reseptejä ja elämänkohtaloita kirjassaan Vietnamilaisen keittiön salat. Pohjoista ayurvedaa soveltaa perinteistä intialaista terveydenhoitofilosofiaa ja elämäntapaa Suomen oloihin. Euny Hongin Nunchi avaa ikivanhaa korealaista viisautta kehonkielen, ilmeiden, puheen ja vaikenemisen tulkinnasta.

