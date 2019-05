Mediatiedote: Gummerus julkaisee suomeksi Richard Powersin Pulitzer-palkitun romaanin The Overstory

Richard Powersin Pulitzer-palkittua teosta The Overstory kuvaillaan monumentaaliseksi romaaniksi puista ja ihmisistä. Se ilmestyy suomeksi syksyllä 2020. Käännöstyöstä vastaa palkittu suomentaja Sari Karhulahti.

Karhulahti kuvailee Powersin teosta tärkeäksi kirjaksi. ”Trumpin Amerikassa Powers on huutavan ääni korvessa. Hän julistaa: jatkuva kasvu on mahdotonta, maapallo on suljettu systeemi, luonnonvaroja ei voi kuluttaa sillä tavalla kuin nyt kulutetaan. Samalla hän rakentaa kudelman, joka on kaunis ja monimuotoinen kuin metsä. Romaanin henkilöt toimivat kuten puut, jotka puolustavat toisiaan. Minusta tuntuu, että kääntämällä tämän hienon kirjan teen jotain, millä on oikeasti edes vähän merkitystä luonnon kannalta”, Karhulahti kertoo.

Arvostettu yhdysvaltalainen Pulitzer-palkinto myönnetään kolmella alalla: journalistisista ja kirjallisista saavutuksista sekä sävelteoksista. Huhtikuussa palkittu The Overstory on Powersin kahdestoista romaani. Ennen tätä tunnustusta häntä on nimitetty usein “parhaaksi eläväksi kirjailijaksi josta et ole koskaan kuullut”.

Richard Powers

Richard Powers (s. 1957) on palkittu yhdysvaltalaiskirjailija. Häneltä on ilmestynyt 12 romaania, joista Gummerus on julkaissut suomeksi kolme: Laulut joita lauloimme (2008), Muistin kaiku (2009) ja Suopeus (2011). Vuonna 2006 Powersille myönnettiin Yhdysvaltain arvostetuin kirjallisuuspalkinto, National Book Award romaanista Muistin kaiku.

