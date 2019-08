Mediatiedote: Huikea vuoropuhelu luonnon kauneuden ja ihmistekojen rumuuden välillä

Yhdysvaltalaisen Gabriel Tallentin hurja ja taidokas esikoisromaani Minun ikioma kultani (Gummerus) on äärimmäinen selviytymistarina. Se kertoo kaksin survivalisti-isän kanssa elävästä 14-vuotiaasta Turtle Alvestonesta. Siinä missä isä-Martin näkee uhkana Lähi-Idän tilanteen, ilmakehän kohoavan hiilidioksidipitoisuuden, kuudennen joukkosukupuuton ja pohjaveden vähenemisen, on tytär-Turtlen elämässä konkreettisena – henkisenä ja fyysisenä – vaarana väkivaltainen isä. Tallent kuvaa romaanissa Pohjois-Kalifornian luontoa henkeäsalpaavalla tavalla.

"Siinä he istuvat Adirondack-tuolissa, Turtle Martinin sylissä, Martin kädet hänen ympärillään, ja katsovat, kun pilvirivit tulevat mereltä kohti. Laskeva aurinko sytyttää akvamariinin ja sinipunaisen meren tuleen. Raukit seisovat lähes mustina siluetteina. Niiden kalkituilla harteilla merimetsot odottavat siivet levällään laskevassa auringossa. Martinin hauiksissa on enemmän ulottuvuutta kuin Turtlen kädessä peukalosta pikkurilliin. Niiden poikki kulkevat suonet ovat leveämpiä kuin Turtlen sormenjälki."

Turtle Alveston on selviytyjä. Hän tuntee jokaisen seinällään roikkuvan aseen käyttötarkoituksen, osaa teroittaa veitsen ja suolistaa jäniksen. Turtle tietää, että isi rakastaa häntä enemmän kuin mitään muuta koko maailmassa, ja Martin on valmis tekemään kaikkensa, jotta saa pitää tyttären luonaan. Koulussa Turtlella on vaikeaa. Hän ei tunne oloaan kotoisaksi luokan muiden tyttöjen seurassa ja sanastoharjoitukset ovat hänelle monin verroin vaikeampia kuin maalitauluun osuminen.

Eräällä metsäretkellä Turtle tapaa Jacobin, hauskan ja huolettoman teinipojan. Uuden ystävyyden myötä isä näyttäytyy sellaisena kuin todella on, ja Turtle alkaa hahmottaa rajan rakkauden ja toisen satuttamisen välillä. Hänessä herää unelma vapaudesta – mutta paetakseen Turtlen on käytettävä kaikkia niitä keinoja, joita isä on hänelle opettanut.

Gabriel Tallent

Kriitikoiden ylistämä Minun ikioma kultani on Gabriel Tallentin esikoisteos, johon kirjailija on ammentanut vaikutteita klassikoista, pulp fictionista ja suhteestaan luontoon. Romaani oli ilmestymisvuonnaan puhutuin esikoisteos Yhdysvalloissa. Kirja nousi heti ilmestyttyään New York Timesin bestsellerlistalle, ja sen oikeudet on myyty yli 30 maahan.

Gabriel Tallent, Minun ikioma kultani

alkuteos My Absolute Darling

suomentanut Arto Schroderus

447 sivua

