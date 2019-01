Mediatiedote: Jojo Moyes lumoaa lukijansa hevosaiheisella romaanilla Kuinka painovoimaa uhmataan

Brittiläinen viihdekirjailija Jojo Moyes valloitti maailman koskettavalla Kerro minulle jotain hyvää -trilogialla. Jojo Moyesin romaanit ovat sulattaneet lukijoiden sydämiä jo yli 44 kielellä, ja kirjoja on myyty yli 38 miljoonaa kappaletta. Kuinka painovoimaa uhmataan (Gummerus) on aiemmin suomentamaton helmi Moyesin laajasta tuotannosta. Kuinka painovoimaa uhmataan on koskettavan kaunis kuvaus elämän haavoittuvaisuudesta, suurista unelmista ja tahdonvoimasta.

Lontoon salaisessa kolkassa Henri Lachapelle opettaa tyttärentytärtään Sarahia ja tämän hevosta uhmaamaan painovoimaa, aivan niin kuin hän itse teki Ranskassa viisikymmentä vuotta aiemmin. Mutta kun Henri joutuu yllättäen sairaalaan, 14-vuotias Sarah joutuu selviytymään maailmassa omin voimin. Lakimies Natasha Macaulayn elämä on sekaisin. Hän yrittää jakaa kotinsa karismaattisen mutta mahdottoman ex-miehensä kanssa, ja töissä huostaanotettujen lasten tapausten parissa hänen ammatillinen harkintakykynsä kyseenalaistetaan. Kun Natashan ja Sarahin polut risteävät, Natasha näkee mahdollisuuden panna asiat takaisin raiteilleen. Mutta hän ei tiedä, että Sarahilla on iso salaisuus, joka tulee muuttamaan heidän kaikkien elämän peruuttamattomasti. ”Pieni-elämä-suuret-unelmat-nyyhkytarina, joka saa haltioituneet kyyneleet virtaamaan kaakaokuppiin.” –Daily Mail Jojo Moyes

Jojo Moyes (s. 1969) on maailman menestyneimpiä ja rakastetuimpia viihdekirjailijoita. Hänen romaaninsa ovat olleet myyntilistojen ykkösenä 12 maassa. Itsekin hevosien parissa kasvanut Moyes asuu miehensä ja kolmen lapsensa kanssa Essexissä. Jojo Moyes, Kuinka painovoimaa uhmataan

alkuteos The Horse Dancer

suomentanut Heli Naski

540 sivua

