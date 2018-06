Mediatiedote: Kaliforniaan asettunut scifikirjailija ja matemaatikko Hannu Rajaniemi vierailee elokuussa Suomessa

Hannu Rajaniemi teki kansainvälisen läpimurron jo palkitulla esikoisromaanillaan Kvanttivaras (Gummerus 2011), joka on julkaistu tähän mennessä 17 kielellä. Vakoilujännäri Summerland ilmestyy suomeksi viikolla 31 nimellä Kesämaa (Gummerus). Rajaniemi vierailee Helsingissä elokuussa ja esiintyy Helsingin Taiteiden yössä 23.8.

Kesämaa vie lukijan keskelle vaihtoehtoista historiaa ja suurvaltojen taistelua, jossa vakoojina on eläviä ja kuolleita. Eletään vuotta 1938, ja murhan ja kuoleman käsitteet ovat vanhentuneita. Kuolema on kuitenkin vasta alkua, ja tuonpuoleinen elämä jatkuu Kesämaan metropolissa – jos sattuu ansaitsemaan pääsyn sinne. Ison-Britannian valtakoura ulottuu myös kuolleiden metropoliin, mutta se ei ole suinkaan ainoa mahtivaltio, jonka tähtäimessä on maailmanherruus tässä ja seuraavassa elämässä. Neuvostoliitolla on Kesämaassa omat vakoojansa sekä teknologiaa, jonka avulla on mahdollista rakentaa oma jumala.

Hannu Rajaniemi

Hannu Rajaniemi on syntynyt Ylivieskassa vuonna 1978. Matematiikkaa ja teoreettista fysiikkaa opiskellut Rajaniemi väitteli tohtoriksi säieteoriasta Edinburgin yliopistossa. Hän asuu tällä hetkellä Kaliforniassa. Kesämaa on Rajaniemen neljäs romaani. Hänen aiempi Kvanttivaras-tieteisromaanitrilogia on häikäissyt lukijoita ja kriitikoita Suomessa ja maailmalla. Lisäksi Rajaniemeltä on ilmestynyt novellikokoelma Näkymättömät planeetat (Gummerus 2016).

Hannu Rajaniemi, Kesämaa

alkuteos Summerland

suomentanut Tero Valkonen

ilmestyy viikolla 31