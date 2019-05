Mediatiedote: Kesän dekkareissa seikkaillaan ympäri maailmaa

Gummeruksen kesän jännityskirjakattauksessa on romaaneja sekä uusilta että tunnetuilta tekijöiltä. Entisen ammattisotilaan Seppo Mustaluodon toimintajännärissä Kuoleman safari rymistellään Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ranskalaisdekkaristi Fred Vargasilta ilmestyy Kolme evankelistaa -sarjan aiemmin suomentamaton helmi Muistoksi käynnistäsi. Dekkariviikko kesäkuussa huipentuu brittitrilleristi Erin Kellyn Helsingin vierailuun 13.–15.6.

Seppo Mustaluoto: Kuoleman safari (ilmestyy 10.6.)

Seppo Mustaluodon Kuoleman safarissa seikkaillaan Nigeriassa entisen erikoisjoukko-operaattorin Janne Norrmanin matkassa. Kirjassa selvitellään öljysatamabisneksiä, Jannen ukrainalais-venäläisen appiukkokokelaan liiketoimia sekä joudutaan terroristijärjestön kaappaamaksi. Luvassa on tiukkaa toimintaa, rohkeita juonenkäänteitä ja ammattisotilaan asiantuntemuksen ansiosta taatusti kutinsa pitävät yksityiskohdat. Seppo Mustaluoto tietää, mistä kirjoittaa sillä hän on tehnyt pitkän uran ammattisotilaana ja lainvalvontaviranomaisena eri puolilla Suomea ja kansainvälisissä tehtävissä.

Erin Kelly: Älä jää pimeään

Ylistävät arviot saanut Älä jää pimeään myi yksin Britanniassa yli puoli miljoonaa kappaletta ja nosti kirjailija Erin Kellyn psykologisen trillerin tähtikaartiin. Kellyn monitahoinen läpimurtoteos käsittelee seksuaalista väkivaltaa sekä rajaa suostumuksen ja kieltäytymisen välillä. Raiskausoikeudenkäynnistä alkunsa saava, yllättävä tapahtumaketju saa lukijan pohtimaan naisen asemaa, valheiden seurauksia ja totuuden monia puolia.

alkuteos He Said / She Said, suomentanut Päivi Pouttu-Delière

Fred Vargas: Muistoksi käynnistäsi (ilmestyy 3.6.)

Palkitun ranskalaisen dekkarikirjailijan Fred Vargasin Muistoksi käynnistäsi on loistavasti kirjoitettu, hulvaton dekkari, jonka vertaansa vailla oleva henkilögalleria takaa hauskuuden, loistava tyyli lukunautinnon ja uskomattomat juonenkäänteet aivojumpan. Salapoliisityö käynnistyy kun entinen poliisi Louis Kehweiler havaitsee koirankikkareessa ihmisluun harjoittaessaan tarkkailutoimintaa pariisilaisella puistonpenkillä rupikonnansa Bufon kanssa. Fred Vargas on koulutukseltaan kulkutauteihin ja keskiajan luihin erikoistunut arkeologi.

alkuteos Un peu plus loin sur la droite, suomentanut Marja Luoma

Anna Jansson: Sokea hetki (ilmestyy 3.6.)

Anna Jansson on yksi Ruotsin rakastetuimpia dekkaristeja. Hänen rikosromaaneitaan on myyty lähes kolme miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty 15 kielelle. Sokea hetki jatkaa suosittua Maria Wern -sarjaa. Se yhdistelee taidokkaasti Gotlannin historiaa nykypäivän tapahtumiin.

alkuteos Kvinnan på bänken, suomentanut Sirkka-Liisa Sjöblom

Sujata Massey: Murha Bombayssa

Rei Shimura -dekkareistaan tunnetun Sujata Masseyn Murha Bombayssa aloittaa uuden historiallisen rikoskirjasarjan, jonka päähenkilö Perveen Mistry on saanut inspiraationsa Intian ja Ison-Britannian ensimmäisestä naisasianajajasta Cornelia Sorabjista. Sorabji oli ensimmäinen Bombayn yliopistosta valmistunut nainen ja ensimmäinen Oxfordin yliopistosta lakitutkinnon suorittanut nainen. Masseyn Murha Bombayssa on vanhanajan mysteeri, joka ei mässäile raakuuksilla vaan herkuttelee henkilöhahmoilla ja miljööllä ja herättää 1920-luvun monikulttuurisen Bombayn eloon.

alkuteos The Widows of Malabar Hill, suomentanut Maija Heikinheimo

