Mediatiedote: Lasten- ja nuortenkirjoissa salamarakastutaan, ollaan työharjoittelussa ja juhlitaan pyöreitä vuosia

Gummeruksen kesän ja syksyn lastenkirjauutuuksissa seikkaillaan elokuvien maailmassa, sveitsiläishotellissa ja nauretaan parhaille koululaisvitseille. Pekka Töpöhäntä, maailman kiltein kissa juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään.

Holly Bourne: Niin käy vain elokuvissa (ilmestyy 15.7.)

Palkittu brittiläinen menestyskirjailija Holly Bourne tunnetaan nuorten elämää samaistuttavasti kuvaavista YA-romaaneista. Uutuusromaani Niin käy vain elokuvissa sisältää koko joukon herkullisia leffaviittauksia. Rakkaudessa pettynyt Audrey Winters aloittaa työt elokuvateatterissa, jossa hän kohtaa leffatähteä muistuttavan Harryn. Tämä vuosisadan rakkaustarina ei sisällä suudelmia lumisateessa, kiiruhtamista lentokentälle tai rakastetun kiipeämistä sisään makuuhuoneen ikkunasta. Siihen kuuluu kipua, hämmennystä, toivoa ja hämmästystä sekä romanttisen viihteen siirappisten, epärealististen ja vahingollisten kliseiden julistamista pannaan. Niin, ja zombeja.

alkuteos It Only Happens In The Movies, suomentanut Kristiina Vaara

Kerstin Gier: Pilvilinna (ilmestyy 15.7.)

Saksalainen Kerstin Gier tunnetaan suuren suosion saavuttaneista nuortenromaaneista, jotka nousevat kotimaassaan suoraan myyntilistojen kärkeen ja loistavat kansainvälisillä markkinoilla. Lastenromaani Pilvilinna on henkeäsalpaava seikkailu täynnä vanhan ajan tyttöromaanin viehätystä ja satumaista lumoa. Loistonsa päivät ohittanut vuoristohotelli Pilvilinna herää kerran vuodessa eloon uudenvuodenjuhlien alkaessa. Työharjoittelijaksi palkattu 17-vuotias Fanny ajautuu unohtumattomalle matkalle huomatessaan, että kaikki vieraat eivät ole sitä, mitä sanovat olevansa.

alkuteos Wolkenschloss, suomentanut Heli Naski

Gösta Knutsson: Pekka Töpöhäntä (ilmestyy 22.7.)

Maailman kiltein kissa täyttää 80 vuotta! Juhlan kunniaksi julkaistaan yksissä kansissa neljä ensimmäistä Pekka Töpöhäntä -kirjaa: Pekka Töpöhännän seikkailut, Pekka Töpöhännän uudet seikkailut, Pekka Töpöhäntä Amerikassa ja Mitenkähän Pekka Töpöhännän käy? Pekka Töpöhäntä on satukirja lapsille, mummoille, vaareille, lapsenlapsille, nostalgiannälkäisille, pitkien tarinoiden ystäville, iltasatujen lukijoille, klassikkosatuja rakastaville ja jokaiselle, joka uskaltaa olla kiltti.

suomentanut Terttu Liukko

Gösta Knutsson, Åsa Rönn ja Michael Rönn: Pekka Töpöhäntä ja Mauri Mäyräkoira (ilmestyy 22.7.)

Pekka Töpöhäntä muistuttaa meitä kaikkia erilaisuuden hyväksymisestä ja ystävyyden voimasta. Joskus vaatii paljon rohkeutta olla kiltti! Mauri Mäyräkoira on siitä kummallinen koira, että sillä on vain yksi korva. Muut koirat kiusaavat Mauria ja nimittelevät korvapuoleksi, mutta Pekan mielestä se näyttää oikeastaan aika kiltiltä. Eikä ole Maurin vika, että sillä ei ole toista korvaa. Kissan ja koiran ystävyys on aluksi muiden kissojen mielestä outo juttu, ja erityisesti ilkeä Monni yrittää tehdä kaksikolle kolttosiaan.

alkuteos Pelle Svanslös och Taxen Max, suomentanut Sirkka-Liisa Sjöblom

Parhaat koululaisvitsit 2019 (ilmestyy 15.7.)

Parhaat koululaisvitsit 2019 – Nakerrettu joulukuusi on kokoelma, johon on koottu koululaisten lähettämiä vitsejä. Kirja on tikahduttavan hauska ikisuosikki, jonka sisältö ilahduttaa vuodesta toiseen.

