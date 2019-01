Mediatiedote: Megasuosittu viihdekirjailija Nora Roberts tekee uuden aluevaltauksen kirjoittamalla dystopiaa

Romanttisen jännityksen mestari Nora Roberts tekee uuden aluevaltauksen dystooppiseen maailmaan sijoittuvalla uutuuskirjallaan Ensimmäinen vuosi (Gummerus). Ensimmäinen vuosi käynnistyy, kun maapallolla alkaa levitä hengenvaarallinen pandemia ja maailma ajautuu kaaokseen. On myös selviytyjiä ja heillä uudenlaisia, yllättäviä voimia – osa käyttää niitä hyvään, osa pahaan. Maailman suosituimpiin kirjailijoihin lukeutuvan Robertsin kirjoja on myyty kansainvälisesti yli 500 miljoonaa kappaletta, Suomessakin yli miljoona kirjaa.

Sitä kutsutaan Surmaksi. Tautia, joka alkaa levitä Skotlannin maaseudulta kylmänä uudenvuodenaattona. Miljoonat ja miljoonat sairastuvat ja menehtyvät, mutta on myös selviytyjiä ja heidän joukossaan niitä, joissa syntyy uudenlaisia kykyjä. Newyorkilainen Lana pystyy siirtämään esineitä tahdonvoimalla. Uutistoimituksen harjoittelija Fred osaa loihtia valoa pimeyteen. Jonah, ensihoitaja, kykenee näkemään tulevaisuuteen. Mutta Surma vaikuttaa ihmisiin myös päinvastaisella tavalla, ja valon rinnalle nousee synkkiä voimia. Kun elämä käy kaupungissa tukalaksi, Lana ja muut lähtevät etsimään turvapaikkaa muualta. Vaikka maailma ympärillä tuhoutuisi, heillä on toisensa – ja loppua seuraa uusi alku.

”En usko demoneihin. Se on totta. Olen kuitenkin nähnyt jotain, joka aiemmin tuntui uskomattomalta. Olen nähnyt, miten kaunista ja ihmeellistä se on. Myös heitä, jotka tunnetaan nimellä Kummat – heissä on valoa ja pimeyttä niin kuin meissä kaikissa – kerätään ja viedään testattavaksi. Pelkään, että meitä ei tuhoa H5N1-X:n jälkeensä jättämä kaaos, vaan ihmiset, jotka antautuvat kaaokselle. He uhkaavat meitä pelolla, väkivallalla, vapauksien rajoittamisella.”

Nora Roberts osoittaa jälleen kykynsä uusiutua. Hänen käsissään on syntynyt dystopia, jossa tasapainottelevat toivo ja kaaos, hyvä ja paha. Robertsille tyypilliseen tapaan kaiken keskiössä on kuitenkin ihmiset, jotka tukevat toisiaan.

Nora Roberts

Marylandissa Yhdysvalloissa asuva Nora Roberts on maailman suosituimpia kirjailijoita. Hän on kirjoittanut yli 200 teosta, joista lähes jokainen on ollut New York Timesin bestseller-listalla. Heti ilmestyttyään bestseller-listalle noussut Ensimmäinen vuosi käynnistää Nora Robertsilta uuden eeppisen trilogian, jonka seuraavat osat ilmestyvät kesällä 2019 ja alkuvuodesta 2020.

Nora Roberts, Ensimmäinen vuosi

Alkuteos Year One

Suomentanut Lauri Sallamo, Heidi Tihveräinen

404 sivua