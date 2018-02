Mediatiedote: Metsänhoitaja-kirjailija Peter Wohlleben kuvaa yllättäviäkin yhteyksiä luonnossa

Kuinka sudet siirtävät joenuomia? Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että lohi nousee puuhun? Miten kurkikantojen toipuminen näkyy Espanjan kinkuntuotannossa? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa menestysteoksen Puiden salattu elämä (Gummerus 2016) kirjoittaja Peter Wohlleben uutuuskirjassaan Luonnon salainen verkosto (Gummerus). Wohlleben kuvaa elämän kiertokulkua luonnossa ja avaa kasvi- ja eläinmaailman yhteyksiä kiehtovien yksityiskohtien kautta.

Peter Wohlleben vertaa luontoa suureen kellokoneistoon, jossa yhden hammasrattaan vaurioituminen tai koneistoon kuulumattoman osan lisääminen muuttaa herkän koneiston toimintaa. Luonnon salainen verkosto kuvaa lajien välisiä yhteyksiä ja ottaa huomioon sekä isot että pienet eliöt. Wohlleben perustaa näkemyksensä tuoreimpiin tieteellisiin havaintoihin, ja hänen tekstistään huokuu poikkeuksellinen rakkaus luontoa kohtaan. Mitä enemmän lajien välisiä yhteyksiä valotetaan, sitä enemmän paljastuu uusia ihmeitä. Luonnon järjestelmä näyttäisikin lopulta olevan kellokoneistoa monimutkaisempi verkosto.

”Oleellista on tunnistaa, että pienilläkin toimenpiteillä on kattavat seuraukset, ja että meidän on siksi paras pitää näppimme erossa luonnosta, jollei asioihin puuttuminen ole välttämätöntä”, Wohlleben toteaa.

Peter Wohlleben (s. 1964) on kotoisin Bonnista. Hän jätti kaksikymmenvuotisen virkamiesuransa metsänhoitajana, koska halusi soveltaa metsänhoitoihanteitaan käytäntöön. Hän hoitaa nykyisin ympäristöystävällistä metsänhoitoaluetta Hümmelissa, Rheinland-Pfalzin osavaltiossa Saksassa. Hän on suosittu luennoija ja luontokirjailija. Wohllebenin kirjoja on julkaistu ympäri maailman. Yksistään Saksassa niitä on myyty jo yli miljoona kappaletta. Puiden salattu elämä (2016) muutti tapamme katsoa metsää ja Eläinten salatut elämät (2017) uudisti käsityksemme eläimistä.

Luonnon salainen verkosto – Kasvi- ja eläinmaailman ihmeelliset yhteydet

252 sivua