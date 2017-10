Mediatiedote: Mitä Matkantekijä-sarjan Jamielle tapahtui ennen kuin hän kohtasi Clairen?

Diana Gabaldonin juuri ilmestynyt Kokemattomat ja muita kertomuksia (Gummerus) pitää sisällään kolme ennen suomeksi julkaisematonta pitkää novellia. Seikkailullinen nimikertomus sijoittuu aikaan ennen kuin Matkantekijä-saagan Claire kohtasi Jamien, ja kokoelman kaksi muuta kertomusta keskittyvät lordi Johniin.

Nimikertomuksessa on vuosi 1740. Nuori Jamie Fraser suree isänsä kuolemaa ja pakoilee Ranskan maaseudulla haavoittuneena yhteenotosta englantilaissotilaiden kanssa. Seurana on ystävä Ian Murray, jolla myös on hyvä syy pysyä etäällä Skotlannista. Herrasmies Hasdi palkkaa nuorukaiset saattelemaan kauniin tyttärensä Rebekahin Pariisiin, ja nuorukaisista molemmat tuntevat tähän välitöntä vetoa. Jamiella ja Ianilla ei kuitenkaan ole aavistustakaan, millaisen naisen kanssa ovat joutuneet tekemisiin.

Kokemattomat on suunnattu jokaiselle Gabaldon-fanille mutta sopii mainiosti vasta kirjailijan tuotantoon tutustuvalle: ensi kertaa suomennettujen kertomusten lisäksi kirjassa on kolme ensimmäistä lukua Matkantekijä-sarjan avaavasta Muukalainen-romaanista.

Aiemmin ilmestyneet teokset Matkantekijä-sarjassa:

Muukalainen, Sudenkorento, Matkantekijä, Syysrummut, Tuliristi, Lumen ja tuhkan maa, Luiden kaiku, Tulivana ja Sydänverelläni kirjoitettu.

Aiemmin ilmestyneet teokset Lordi John -sarjassa:

Lordin yksityisasia, Lordi John ja veitsenterän veljeskunta, Lordi John ja paholaisen korttipakka ja Skottilainen vanki.

Yhdysvaltalainen Diana Gabaldon on kirjoittanut Matkantekijä-sarjan (tunnetaan myös tv-sarjana Outlander) ja lordi John Greystä kertovat romaanit. Matkantekijä-kirjat ovat olleet suurmenestys: ne on julkaistu 42 maassa ja 38 kielellä, ja saagan pohjalta on tehty televisiosarja, jota Suomessa esittää Yle. Neljännen tuotantokauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Gabaldon asuu miehensä ja koiriensa kanssa Arizonan Scottsdalessa. Hän kirjoittaa yhdeksättä Matkantekijä-kirjaa.

Diana Gabaldon:

Kokemattomat ja muita kertomuksia

Alkukertomukset Virgins, A Fugitive Green ja Besieged

Suomennos Anuirmeli Sallamo-Lavi

407 sivua

Saatavilla myös sähkökirjana