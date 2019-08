Mediatiedote: Opi povaamaan

Katso kädestä, ennusta kahvinporoista, tutustu numerologiaan. Pieni povauskirja (Gummerus) on puolileikkisä opas matkalle yli ymmärryksen. Tulevaisuus on aina kiinnostanut ihmisiä. Parhaimmillaan povaaminen on loistavaa ajanvietettä, eikä sitä sovi tehdä kulmat kurtussa!

Pieni povauskirja, kansi Pauliina Holma

Anuirmeli Sallamo-Lavi

Anuirmeli Sallamo-Lavi on suomentaja, toimittaja ja kirjailija. Hän kutsuu itseään viestintuojaksi ja välittäjäksi tiedostetun ja tiedostamattoman välillä. Sallamo-Lavi on kouluttautunut muun muassa Englannissa spiritualistisessa Arthur Findlay Collegessa, ja kertoo kokeneensa jo lapsena outoja asioita, niitä henkimaailman juttuja. Pieni povauskirja on hänen kahdeksas kirjansa. Sallamo-Lavin ansiokkaasti suomentama monituhatsivuinen Diana Gabaldonin Matkantekijä-saaga on suomalaisten suuri suosikki. Anuirmeli Sallamo-Lavi, Pieni povauskirja

Kuvitus Pauliina Holma

