Mediatiedote: Pakkaa reppu ja lähde retkelle!

Mediatiedote: Tulenarkoja asioita on polttavan ajankohtainen romaani halusta hallita elämää, joka ei ole hallittavissa 27.3.2019 08:55:00 EET | Tiedote

Yhdysvaltalaisen Celeste Ngn tarkkanäköinen romaani Tulenarkoja asioita (Gummerus) osoittaa, mikä vaara piilee uskomuksessa, että sääntöjä noudattamalla voi hallita elämää. Romaanissa kaksi erilaista perhettä joutuu törmäyskurssille, ja se käsittelee suuria kysymyksiä: Mikä on oikein ja mikä väärin? Kenellä on oikeus olla äiti? Mitä voi antaa anteeksi? Tulenarkoja asioita on myynyt yli miljoona kappaletta kotimaassaan Yhdysvalloissa, jossa se pysyi New York Timesin bestsellerlistalla lähes vuoden. Goodreads-lukijat äänestivät sen parhaaksi romaaniksi vuonna 2017. Tuottaja ja näyttelijä Reese Witherspoon on ostanut teoksen tv-oikeudet ja tähdittää tulevaa minisarjaa.