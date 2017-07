Mediatiedote: Puhuttelevan YA-sarjan toinen osa taklaa nuoruuden ongelmat raikkaalla otteella

17.7.2017 08:50 | Gummerus

Holly Bournen Mikä kaikki voi mennä pieleen? (Gummerus) jatkaa suorapuheista Normaali-sarjaa tarttuen moniin nuoruuden kipupisteisiin, kuten vanhempien eroon, alkoholismiin ja epävarmuuteen. Bourne ei kuitenkaan saarnaa lukijoilleen tai sorru turhaan angstiin, vaan hurmaa positiivisella ja eloisalla kerronnalla.

Amber kaipaa edes ripausta rakkautta. Hänen äitinsä ei vain ole koskaan ollut lämminsydäminen tapaus, ei edes ennen kuin jätti perheensä, meni naimisiin perseleuka-Kevinin kanssa ja muutti Amerikkaan. Amber kuitenkin toivoo, että kesä äidin kanssa voisi muuttaa kaiken. Samalla kesäleirillä Amberin ja hänen äitinsä kanssa työskentelee myös fiksu, hauska ja suosittu Kyle, varsinainen sydänten sarjamurskaaja. Voiko Amber, cheerleaderin täysi vastakohta, todella ihastua prom kingiin? Moisesta ei voi ainakaan seurata mitään hyvää, kun kaikki muukin menee aina pieleen.

Olen suuri Holly Bourne -fani, ja tämä on tähänastinen suosikkini. Hän kirjoittaa todella hauskasti ja rehellisesti, ja henkilöhahmoihin on ihanan helppo samaistua. On myös virkistävää nähdä feminismiä tuotavan esille näin positiivisella ja teinejä puhuttelevalla tavalla.

– Fiona Noble, The Bookseller

Holly on YA-kirjallisuuden raikas, aito, rehellinen ääni.

– Never Judge a Book by its Cover

Englantilainen Holly Bourne kirjoittaa romaaneja nuorille aikuisille ja bloggaa feministisistä aiheista. Hänen lempivalitusaiheitaan ovat mm. mielenterveysongelmiin liittyvä stigma ja Keanu Reevesin näyttelijäntaitojen aliarvostus. Mikä kaikki voi mennä pieleen? on Normaali-sarjan toinen, itsenäinen kirja. Feministisen YA-sarjan aloitti Oonko ihan normaali? ja sen kolmas osa Mitä tytön täytyy tehdä? ilmestyy keväällä 2018.

Holly Bourne:

Mikä kaikki voi mennä pieleen?

Alkuteos How Hard Can Love Be?

Suomennos Kristiina Vaara

448 sivua

Ilmestyy viikolla 29

Saatavilla myös sähkökirjana