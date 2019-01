Mediatiedote: Seksikirja pojille opettaa kunnioittamaan itseä ja muita

Respektiä – Seksikirja pojille (Gummerus) on suorasukainen, avarakatseinen ja humaani opas kaikille nuorille. Ruotsalainen kirjailija, seksuaalikasvattaja ja luennoitsija Inti Chavez Perez neuvoo lukijoita flirttailun, suutelun, hyväilyn ja seksin harrastamisen alkuun. Kirjan tärkeimmäksi teemaksi nousee kunnioitus niin omia kuin toistenkin tunteita ja rajoja kohtaan. Chavez Perez vierailee Helsingissä 6.–7.2.

Mitä navan alta löytyy? Miten ekaan seksikertaan pitäisi varautua? Miltä juoruilu, huorittelu tai homottelu tuntuu? Miksi seksin vonkaaminen on väärin? Respektiä-kirja vastaa näihin ja moneen muuhun kysymykseen. Kirjassa käsitellään myös erektion lerpahtamista, ennenaikaista siemensyöksyä, hetero-, homo- ja biseksuaalisuutta, kaapista tulemista, heteroseksuaalisuuden valta-asemaa, sukupuolirooleja ja kalukuvien lähettelyä sekä ravistellaan luutuneita käsityksiä pojista ja seksuaalisuudesta. Kirja sai ilmestyessään Ruotsin kirjailijaliiton palkinnon vuoden parhaana nuortenkirjana.

Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestetään keskiviikkona 6.2. klo 18.30–19.30 keskustelutilaisuus poikien seksuaalisuudesta. Inti Chavez Perezin kanssa aiheesta keskustelee Väestöliiton Poikien Puhelimen nuorten asiantuntija Anders Huldén. Ruotsiksi käytävää keskustelua moderoi kansanedustaja-toimittaja Silvia Modig.

”Sanotaan, etteivät pojat lue kirjoja. Se riippuu kirjasta. Tätä kirjaa he ryntäävät lukemaan. Se on hyvä, sillä Respektiä tekee heistä viisaampia ja vahvempia.”

– Juha Hurme, kirjan suomentaja

”Sopii niin tytöille kuin pojillekin. Ja sopii se minusta kyllä vanhemmillekin lukijoille. Opin itsekin paljon uutta.”

– Tilde de Paula, Nyhetsmorgon, TV4

”Tekstin helppolukuisuus ja kirjoittajan kiinnostus aiheeseensa siivittävät lukijaa eteenpäin.”

–RFSU

Inti Chavez Perez

Inti Chavez Perez on göteborgilainen ammattikirjoittaja ja seksivalistaja. Hän jätti uransa journalistina voidakseen keskittyä täysipäiväisesti tasa-arvoon, seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Chavez Perez on suunnannut laajoja luentosarjojaan teini-ikäisille, mutta myös lääketieteen ja kasvatusalan edustajille. Chavez Perez on asiantuntija kysymyksissä, jotka koskevat poikien kohtaamaa seksuaalista väkivaltaa tai kunniaväkivaltaa. Lisäksi hän on perehtynyt sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyviin asioihin.

Inti Chavez Perez, Respektiä – Seksikirja pojille

alkuteos Respekt – en sexbok för killar

suomentanut Juha Hurme

239 sivua