Mediatiedote: Sisällissodan taistelut on tähän mennessä kattavin tietoteos sodan uhreista

Suomen sisällissodan uhreja on tutkittu jo sata vuotta. Historioitsija Tuomas Hopun, tietokirjailija Tauno Tukkisen ja Helsingin sotasurmat -tutkimushankkeen johtajan, tietokirjailija Jarmo Niemisen teos Sisällissodan taistelut (Gummerus) tuo julki tähän mennessä tarkimman tiedon sodassa kaatuneista ja kadonneista. Kirja koostuu kahdesta osasta, yhtäältä Tuomas Hopun kymmenen merkittävän taistelun kuvauksesta karttoineen ja toisaalta Tauno Tukkisen vuosikymmenien työn tuloksesta, matrikkeleista, joista selviävät 11 500 taisteluiden uhrin mahdollisimman tarkat tiedot.

Sisällissodan tutkimuksessa on viimeisten vuosien aikana keskitytty sotaa seuranneisiin tapahtumiin. Taisteluissa kuolleet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Suomalaisia menehtyi sisällissodassa ja sitä seuranneissa rankaisutoimissa kaiken kaikkiaan noin 34 000 henkeä. Punaisten kokonaistappiot olivat noin 29 200 ja valkoisten 4 700. Harhaluoteihin ja kranaatteihin kuoli lähes 150 siviiliä. Taisteluissa kaatui, kuoli haavoihinsa tai katosi 11 500 ihmistä. Tiedot perustuvat Tauno Tukkisen tutkimuksiin. Sisällissodan taistelut – Kaatunut. Kadonnut. Teloitettu. -teos sisältää matrikkelit: Kaatuneet punaiset, Kadonneet punaiset ja Valkoisten taistelutappiot. Kukaan muu ei ole yhtä tarkasti ja laajasti kerännyt tietoja sisällissodan uhreista.

Tamperelainen historioitsija, FT Tuomas Hoppu on aiemmin kirjoittanut mm. teokset Vallatkaa Helsinki – Saksan hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin 1918 (2013) ja Sisällissodan naiskaartit – Suomalaisnaiset aseissa 1918 (2016). Karjalohjalainen tietokirjailija Tauno Tukkinen on tutkinut sisällissodan uhrien kohtaloita tarkemmin kuin kukaan muu. Teoksen toimittaja Jarmo Nieminen johti Helsingin sotasurmat

-tutkimushanketta, jonka loppuraportti julkaistiin teoksessa Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa – Sotasurmat 1917–1918 (2015). Hän on julkaissut paitsi historiaa myös luontoa käsitteleviä teoksia.

Sisällissodan taistelut – Kaatunut. Kadonnut. Teloitettu.

336 sivua