Mediatiedote: Syksyn jännittävimmät kirjat

Iltojen pimetessä moni kirjanystävä kaipaa jännitystä elämäänsä. Sitä tarjoaa muun muassa Alex Michaelidesin maailmanennätystrilleri Hiljainen potilas, jonka käännösoikeudet myytiin yli 40 maahan ennen kirjan ilmestymistä. Kotimaiset dekkarisarjat jatkuvat Matti Röngän Uskottu mies -romaanilla ja Sorjonen-sarjan uutuudella Ihmispeto. Dekkarisyksy huipentuu ruotsalaisen Camilla Greben vierailuun Helsingin kirjamessuilla. Grebe sai viime vuonna Pohjoismaiden parhaalle rikosromaanille myönnettävän Lasiavain-palkinnon.

Alex Michaelides: Hiljainen potilas

Alex Michaelidesin Hiljainen potilas on älykäs trilleri rakkaudesta, petoksesta ja psyyken särkymisestä. Se kertoo aviomiehensä ampuvasta taidemaalarista, joka ei sano teon jälkeen enää sanaakaan ja psykoterapeutista, joka uskoo voivansa murtaa hiljaisuuden. Lontoossa asuva Alex Michaelides syntyi Kyproksella, opiskeli kirjallisuutta Cambridgessä ja valmistui käsikirjoittajaksi American Film Institutesta Los Angelesissa.



alkuteos The Silent Patient, suomentanut Antti Autio

Camilla Grebe: Horros

Camilla Greben Horros on piinaavan pelottava kertomus itsekeskeisyyden leimaamasta ajastamme. 18-vuotias Samuel pakenee Tukholmasta pilattuaan huumediilin ja päätyy idylliseen saaristokylään avustajaksi aivovamman saaneelle pojalle. Mikään ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan, ja pian Samuel tarvitsee äitinsä apua. Grebeltä on aikaisemmin suomennettu romaanit Kun jää pettää alta ja Lemmikki sekä yhdessä Paul Leander-Engströmin kanssa Pietarin kapellimestari, Omskin kauppias ja Moskovan mies. Grebe vierailee Helsingissä 25.–26.10.

alkuteos Dvalan, suomentanut Sari Kumpulainen

Matti Rönkä, Uskottu mies

Uskottu mies on uutisjuontajana Ylen uutisissa työskentelevän Matti Röngän kymmenes romaani. Se jatkaa inkeriläisen paluumuuttajan Viktor Kärpän tarinaa. Matti Rönkä on palkittu urallaan sekä Vuoden johtolanka -palkinnolla että ensimmäisenä suomalaisena pohjoismaisella Lasiavain-dekkaripalkinnolla.

J. M. Ilves: Sorjonen – Ihmispeto

Lappeenrantalainen rikoskomisario Kari Sorjonen saa tutkittavakseen teatraalisen murhan – aivan kuin joku haluaisi raa’alla teollaan jättää Sorjoselle viestin. Kun Pauliina-vaimo menehtyy syöpään, työnteko on Sorjoselle vielä aiempaakin hankalampaa. Koukuttava Ihmispeto on Sorjonen-dekkarisarjan neljäs osa. Sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Nukkekoti (2016), Loppupeli (2017) ja Viiden sormen harjoitus (2018). J. M. Ilves on kirjailijanimi, jonka takaa löytyy kaksi nimettömänä pysyttelevää ammattikirjailijaa.

Michael Connelly: Kaksi totuutta

Yhdysvaltalaisen Michael Connellyn kirjoja on myyty maailmalla yli 74 miljoonaa kappaletta. Nyt suomeksi ilmestyvä Kaksi totuutta jatkaa suosittua ja tv:ssäkin nähtyä Harry Bosch -sarjaa. Eläkkeellä olevan Boschin työpanosta tarvitaan selvittämään apteekkarin ja hänen poikansa murhia. Johtolangat viittaavat lääkereseptejä laittomasti kierrättävälle pilleritehtaalle. Samaan aikaan kuolemantuomion kolmekymmentä vuotta aiemmin saanut murhaaja vakuuttaa syyttömyyttään ja vaatii korvauksia väärästä tuomiosta. Harryn vanhat kollegat LAPD:ssä tuntuvat tekevän kaikkensa liatakseen Harryn maineen ja vapauttaakseen kylmäverisen murhaajan.

alkuteos Two Kinds of Truth, suomentanut Raimo Salminen

Karen Cleveland: Totuuden tuolla puolen (ilmestyy 9.9.)

Ennen kirjailijaksi ryhtymistä Karen Cleveland työskenteli terrorismin tutkijana CIA:ssa ja FBI:ssä. Uutuusromaani Totuuden tuolla puolen kertoo FBI:n palkkalistoilla olevasta yksinhuoltajaäidistä, jonka maailma suistuu raiteiltaan, kun kollega kertoo hänen poikansa liittyvän käynnissä oleviin tutkimuksiin. Onko poika sekaantunut johonkin rikolliseen? Eikö äiti tunne lastaan lainkaan? Mikä on äidin velvollisuus: Suojella poikaansa? Vai suojella muita?

alkuteos Keep You Close, suomentanut Maija van de Pavert

John Verdon: Syntipukki

Syntipukki on ajankohtainen ja provokatiivinen kuvaus mielipiteiden kärjistymisestä ja polarisoituneen ajattelun vahingollisuudesta. White Riverin kaupunki on suistua kaaokseen kun tuntematon tarkka-ampuja surmaa mustien aktivistien mielenosoitusta valvomassa olleen poliisin. Kaupunki jakautuu kahteen leiriin, ja koston kierre on valmis. Tapauksen ratkaisemiseen tarvitaan eläköityneen NYPD:n murhatutkijan Dave Gurneyn viiltävää älyä ja tarkkoja vaistoja.

alkuteos White River Burning, suomentanut Marja Luoma

Lisätietoja: eeva.herrainsilta@gummerus.fi