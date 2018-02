Mediatiedote: Tähtitrilleristi Clare Mackintoshin romaanin luettuasi katsot kanssamatkustajiasi toisin silmin

Entinen rikostutkija Clare Mackintosh on noussut psykologisilla trillereillään jännityskirjallisuuden kuumimpien nimien joukkoon. Hänen kirjojaan on myyty maailmanlaajuisesti jo 1,8 miljoonaa kappaletta. Esikoisromaani Annoin sinun mennä (Gummerus 2017) oli myös Suomessa yksi viime vuoden myydyimmistä käännöskirjoista. Juuri suomeksi ilmestynyt Minä näen sinut (Gummerus) tekee yksitoikkoisesta arjesta hyytävää. Entä jos täydessä metrossa istuukin joku, joka näkee sinut, seuraa sinua ja pitää kirjaa liikkeistäsi?

Zoe Walker, lontoolainen kahden nuoren äiti, löytää työmatkalla lehteä lukiessaan järkytyksekseen oman kuvansa seuralaispalvelujen mainosten joukosta. Hänen perheensä väittää, että kuvan nainen vain muistuttaa häntä. Sitten Zoe löytää vanhemmasta lehdestä samalta paikalta toisen naisen kuvan – ja pian nainen joutuu rikoksen uhriksi. Onko Zoe itsekin vaarassa? Voiko hän luottaa vaistoihinsa vai kuvitteleeko hän kaiken?

”Erittäin taidokas romaani… nerokas”

– Sunday Times

”Hyytävä kuin mikä”

– Heat



Mackintoshin kolmas psykologinen trilleri Anna minun olla ilmestyy suomeksi syksyllä 2018.

Clare Mackintosh

Brittiläinen Clare Mackintosh työskenteli poliisina kaksitoista vuotta, mm. rikostutkintayksikössä. Nykyisin hän kirjoittaa päätoimisesti ja asuu Walesissa aviomiehensä ja kolmen lapsensa kanssa. Mackintoshin esikoisromaani, Annoin sinun mennä, oli vuoden 2015 parhaiten myynyt esikoisrikoskirja Britanniassa ja sai Theakston’s Old Peculier Crime Novel of the Year 2016 -palkinnon. Minä näen sinut meni ilmestyttyään suoraan Sunday Timesin listaykköseksi ja oli 24 viikkoa kymmenen myydyimmän kirjan listalla.

Clare Mackintosh, Minä näen sinut

alkuteos I See You

suomentanut Päivi Pouttu-Delière

413 sivua