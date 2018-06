Mediatiedote: Tomussa ja tuhkassa on Anne Holtin suositun Hanne Wilhelmsen -dekkarisarjan päätösosa

Norjalainen Anne Holt on rikoskirjailija, jolle Jo Nesbø on tunnustanut olevansa paljon velkaa. Taidokkaasti kudottu Tomussa ja tuhkassa (Gummerus) tarkastelee holtmaisella varmuudella yhteiskunnan sokeita pisteitä.

Kolmevuotias Dina kuolee traagisessa onnettomuudessa vuonna 2001. Myöhemmin myös tytön äiti menehtyy. Olosuhteet ovat epäselvät, ja isä Jonas tuomitaan teosta. Kun tapaus vuosien päästä päätyy ratkaisemattomia rikoksia tutkivan Henrik Holmen työpöydälle, hän yrittää vakuuttaa mentorinsa Hanne Wilhelmsenin siitä, että Jonas tuomittiin todennäköisesti syyttömänä.



“Hanne ja Henrik ovat molemmat vakuuttavan monitahoisia hahmoja, ja heille kaiken kärsimyksen lähde on ’vanhat tutut synnit’: raha, seksi ja kosto. Niistä jälkimmäisen kohtaaminen on lukijan suru.”

–Publishers Weekly tähtiarviossaan



Anne Holt (s. 1958) on pohjoismaiden luetuimpia rikoskirjailijoita. Asianajajaksi kouluttautunut Holt on toiminut lyhyen ajan Norjan oikeusministerinä sekä työskennellyt poliisissa ja toimittajana. Palkittu norjalaiskirjailija on myös vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen keskustelija.

Anne Holt, Tomussa ja tuhkassa

alkuteos I støv og aske

suomentanut Outi Menna

373 sivua