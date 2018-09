Mediatiedote: Tutustu koko Suomen tv-kansan hurmanneisiin Eränkävijät-koiriin

Mediatiedote: Minna Rytisalon Rouva C. on romaani nuoresta Minna Canthista 10.9.2018 11:16 | Tiedote

Rouva C. (Gummerus) on avioliittoromaani, rakkaustarina ja ystävyyden kuvaus. Samalla se on voimakas kaunokirjallinen puheenvuoro tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta. Romaani näyttää, millaisista silmuista puhkeaa se Minna Canth, jonka me tunnemme: esikuva, taistelija, patsas. Minna Rytisalo teki kaunokirjallisen läpimurron jo palkitulla esikoisromaanillaan Lempi (2016), joka nousi ilmestymisvuonnaan bestsellerlistalle sen ainoana esikoisteoksena.