Mediatiedote: Uusi koskettava YA-romaani ilmiömäisen suositun DIMILY-trilogian kirjoittaneelta Estelle Maskamelta

Heittäydy, jos uskallat (Gummerus) on skotlantilaisen Estelle Maskamen (s. 1997) uusi YA-romaani kahdesta kovia kokeneesta nuoresta, surun repivästä voimasta ja rohkeudesta rakastaa. 13-vuotiaasta asti kirjoittaneella Maskamella on laaja, uskollinen fanikunta ympäri maailmaa. Vuonna 2016 hän voitti Young Scot Arts Awardin ja oli Romantic Novel of the Year -kilpailun YA-sarjan finalisti. Maskame vieraili Suomessa 2016.

Coloradoon sijoittuva Heittäydy, jos uskallat tutustuttaa lukijat surua pelkäävään MacKenzieen ja suuren surun kohdanneeseen Jadeniin. Kuinka MacKenzie uskaltaisi antaa itsensä rakastua juuri siihen ihmiseen, jonka lähellä hän ei osaa olla? @EstelleMaskame

#DareToFall Estelle Maskame, Heittäydy, jos uskallat

alkuteos Dare to Fall

suomentanut Sirpa Parviainen

312 sivua

