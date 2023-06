Mediatilaisuus 20.6.: Monitaiteinen näyttely periferiaan

Taidenäyttely Helsingin yliopiston tutkimusasemalla Pirkanmaan Juupajoella avautuu yleisölle 26. kesäkuuta. Periferia – Metsätaiteellinen asema on kokoelma taideteoksia Hyytiälän metsäasemalla, jolla on vahvat perinteet suomalaisessa metsänhoidossa ja tieteellisessä ympäristöntutkimuksessa. Ääni-, ympäristö-, video-, tekstiili- ja käsitetaidetta sisältävän näyttelyn on kuratoinut Ulla Taipale.

Medialla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn Hyytiälän metsäasemalla tiistaina 20.6. klo 14.30.

Osoite: Hyytiälän metsäasema, Hyytiäläntie 124, 35500 Korkeakoski (Tampereen ja Mäntän välissä)

Lehdistötilaisuudessa esitellään näyttely ja Ilmastopyörre-taideohjelma, sekä taideohjelman tulevaa toimintaa. Paikalla ovat taiteilijat Juhani Pallasmaa, Band of Weeds, IC-98-taiteilijaryhmän Patrik Söderlund ja Visa Suonpää, Agnes Meyer-Brandis sekä kuraattori Ulla Taipale ja Ilmakehätieteiden keskuksen professori Timo Vesala.

Mediatilaisuuteen ilmoittautuminen 15.6. mennessä:

Ulla.taipale@helsinki.fi puh: +358 50 476 243

– Näyttely tarjoaa suomalaisessa luonnossa liikkumiseen uuden ulottuvuuden – ulos sijoittuvat teokset näyttäytyvät erilaisina joka käyntikerralla, kuvailee Taipale näyttelyä. Näyttely on toteutettu Ilmakehätieteiden keskus INARin Ilmastopyörre-taideohjelman puitteissa.

Teokset liittyvät asemalla tehtävään luonnontieteelliseen huippututkimukseen tai yli satavuotiasta metsäasemaa ympäröivään luontoon. Näyttelyyn osallistuvat äänitaiteilijat Band of Weeds, kuvataiteilija Terike Haapoja, mediataiteilija Agnes Meyer-Brandis, arkkitehti Juhani Pallasmaa, tekstiilitaiteilija Kustaa Saksi, IC-98 ja työryhmä sekä luonnonsuojeluyhdistys Villi Vyöhyke ry. Teokset ovat paikkasidonnaisia, monitaiteellisia ja niitä yhdistää tutkimuksellisuus. Ne on rakennettu maastoon tai ripustettu rakennuksiin pysyvästi. Näyttelyn päärahoittaja on Alfred Kordelinin säätiö, joka myönsi hankkeelle ”Suuret kulttuurihankkeet” -rahoituksen vuonna 2021.

Hyytiälän metsäasema sijaitsee karttaluokituksen mukaan keskellä suomalaista maaseutua. Periferinen sijainti mahdollistaa: antaa tilaa, aikaa ja vapautta tutkia, tarkkailla ja syventyä. Luonnon ja taiteen yhdistelmän elämyksellisyyden lisäksi näyttelykokonaisuus luo kokemuksien kautta ymmärrystä siitä missä ja miten ilmastoon ja metsiin liittyvää tutkimusta tehdään. Se auttaa hahmottamaan sekä tieteellisen että taiteellisen työn pitkäjänteistä ja tutkimuksellista luonnetta kulissien takana.

Pysyvässä näyttelyssä voi vierailla lumettomaan aikaan kesästä 2023 lähtien. Syksyllä ja seuraavina vuosina asemalla toteutetaan taide & tiede -aiheisia tapahtumia, joista kerrotaan Ilmastopyörre-taideohjelman somekanavilla.