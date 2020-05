Medicortex Finland Oy:lle ELY-rahoitusta

Turku, 28.05.2020. Medicortex Finland Oy on saanut ELY-keskuksen myöntämää kehittämisavustusta aivovammatestin kehittämiseen. Saatu rahoitus mahdollistaa pikatestin kehitystyön jatkamisen ja viemisen seuraavaan vaiheeseen.

Medicortex Finland Oy has received a project funding from the Finnish Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY-keskus). The project of 100.000 euro will be supported with 50.000 euros for continuation of the brain injury diagnostic kit development.

ELY-keskuksen myöntämä avustus on suuruudeltaan 50.000 euroa, ja se kattaa puolet koko hankkeen kuluista. Kymmenen kuukautta kestävässä projektissa on tarkoitus toteuttaa varsinaisen pikatestin alustava prototyyppi, ja osoittaa sen toimivuus laboratoriossa aidoilla näytteillä. Medicortexin tavoitteena on kaupallistaa testi, jolla voidaan helposti havaita aivotärähdyksen ja lievän aivovamman biomerkkiaineita virtsasta ja syljestä. Myönnetty rahoitus on merkittävä askel testin kaupallistamisen tiellä.

Syljen tai virtsan biomerkkiaineisiin perustuvalla aivovammatestillä on valtava markkinapotentiaali, sillä aivovammaan johtavia onnettomuuksia raportoidaan vuosittain yli 60 miljoonaa. Aivovammojen ensivaiheen diagnostiikka perustuu nykyisin potilaan oireiden ja vasteiden arviointiin, tai pään kuvaukseen tietokonetomografialla. Mainitut menetelmät ovat tunnetusti epävarmoja varsinkin lievien aivovammojen ja aivotärähdyksen havaitsemiseen. Tunnistamaton aivovamma, lieväkin, voi johtaa vakavampaan vaurioon tai kroonisiin neurosairauksiin. Biomerkkiaineisiin perustuva testi täydentäisi nykyisiä menetelmiä merkittävästi. Testiä voivat käyttää muun muassa ensivasteen toimijat, sairaaloiden päivystykset, urheiluseurat ja sotilaslääkintähenkilöstö.