Medlemmar i FFC:s fackförbund är bekymrade över klimatförändringen – för att dämpa den är man till och med redo att byta yrke

Työttömän on saatava keskittyä työn hakemiseen – Palvelut ja karenssijärjestelmä uudistettava tukemaan nopeaa työllistymistä 27.8.2019 15:00:00 EEST | Tiedote

SAK esittää työttömien palvelujen uudistamista niin, että ne kannustavat omavalintaiseen työnhakuun ja opiskeluun. Työttömän on voitava keskittyä työnhakuun ilman pelkoa toimeentulon menetyksestä. Myös työttömän oikeudet ja velvollisuudet on saatava nykyistä paremmin tasapainoon. SAK on ottanut mallia ehdotukseensa Ruotsin työttömien palveluista ja karenssijärjestelmästä.