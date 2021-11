Megan Thee Stallion ja monia muita kiinnitetty Ruisrockiin

Ruisrockiin kiinnitetty yhdysvaltalaisartisti Megan Thee Stallion on vakiinnuttanut asemansa räpnimien kärkikastissa. Isoja hittejä julkaissut artisti on nimetty mediassa muun muassa vuoden räppäriksi ja viime vuonna ilmestynyt Good News vuoden debyyttialbumiksi. Artisti uskaltaa ottaa myös kantaa. Kolminkertainen Grammy-voittaja on kirjoittanut mustien naisten oikeuksista The New York Timesiin, ja yhdysvaltalainen Time-lehti listasi hänet viime vuonna sadan vaikuttavimman ihmisen joukkoon.

Ruisrockissa nähdään sunnuntaina myös indieilmiö ja vaihtoehtopopin soihdunkantaja beabadoobee, jonka ensijulkaisu Coffee keräsi satojatuhansia kuunteluita vain päivissä. Uskomattomaan nousukiitoon lyhyessä ajassa kiihdyttänyt artisti on kerännyt itselleen omistautuneen fanikunnan ja saanut kriitikoilta ylistystä.

Festivaalin ohjelmaa vahvistavat niin ikään megatähtien joukkoon noussut yhdysvaltalaisräppäri Polo G ja maailmanluokan poplaulaja, brittiläinen Anne-Marie. Yhdysvaltain Baltimoresta ponnistava Turnstile venyttää puolestaan hardcorepunkin rajoja. Bändin kolmas studioalbumi, viiden tähden arvioita kerännyt Glow On ilmestyi elokuun lopussa.

Kotimaisista artisteista Ruisrockin kattausta täydentävät kriitikoiden hehkuttama Jesse Markin, suomalaista hiphop-kenttää uudistava F, debyyttialbumia valmisteleva Louie Blue ja improvisaatioon perustuvilla live-esiintymisillä ihastuttava Arppa. Uusia kiinnityksiä ovat myös ABREU, costee, Pyhimys, Evelina, jambo ja william.

Ruisrock järjestetään 8.–10.7.2022 Turun Ruissalossa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa talven aikana. Festivaalin liput ovat myynnissä Tiketissä, ja osa lipputyypeistä on varattu loppuun. Hotellipaketteja festivaalille myy Visit Turku.

17.11. mennessä julkaistut artistit:

Major Lazer (US)

Martin Garrix (NL)

Megan Thee Stallion (US)

Anne-Marie (UK)

beabadoobee (UK)

girl in red (NO)

Polo G (US)

The Ark (SE)

Turnstile (US)

Antti Tuisku

Haloo Helsinki!

JVG

Tehosekoitin

ABREU

Behm

Gasellit

Ellinoora

Erin

Evelina

Kaija Koo

Maustetytöt X Agents

Mikael Gabriel

Olavi Uusivirta

Pyhimys

Ruusut

SANNI

Vesala

william

Arppa

costee

Erika Vikman

F

Hassan Maikal

Ida Paul & Kalle Lindroth

jambo

Jesse Markin

Kube

Louie Blue

Luukas Oja

Mouhous

Pihlaja

Rosa Coste

Ursus Factory

Viivi

Yeboyah