Mehiläisen paino -runokokoelmasta uusi, kovakantinen painos

Katja Meriluodon (s. 1975) esikoiskokoelma on kasvu- ja matkakertomus, jossa runon minä etsii paikkaansa yhteisössä ja kokeilee siipiään sen ulkopuolella. Onko mahdollista olla riippumaton, pärjääkö mehiläinen ilman parveaan? Koko ajan runojen pohjavireenä on pohdinta ihmisen hyvyydestä ja pahuudesta ja se, kumpi hallitsee, kun panoksena on maapallon ja ihmiselämän tulevaisuus.

MERILUOTO, KATJA : Mehiläisen paino (2.painos)

66 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523812116

Ilmestymisaika: Toukokuu 2023

