Meilahtelaishuvila Villa Granvikille etsitään ostajaa

Asuntokaupassa omistajaa vaihtaa noin 223-neliöinen, ympärivuotiseen asuinkäyttöön myytävä huvila. Kauppaan liittyvä erikoisuus on, että hirsirakenteinen Villa Granvik myydään siirrettäväksi nykyiseltä sijainniltaan uudelle rakennuspaikalle Meilahden huvila-alueella.

Nykyisin rakennus sijaitsee osoitteessa Mäntyniementie 2. Uusi rakennuspaikka sijaitsee noin puolen kilometrin päässä Heikinniementien varrella, lähellä Seurasaarentietä.

Kaupunki vuokraa huvilaa varten noin 2 300 neliömetrin laajuisen alueen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Rakennus myydään ostajalle, joka tarjoaa alueesta korkeimman vuokrahinnan. Itse rakennus myydään kiinteään 5 000 euron hintaan.

Hirsirakenteinen huvila puretaan varovaisesti

Suunnitelmana on, että Helsingin kaupunki purkaa Villa Granvikin ja siirtää sen säilytettävät rakennusosat sääsuojaan tulevan rakennuspaikan läheisyyteen. Herkät rakennusosat siirretään lämpimään hallisäilytykseen.

Ostajan tehtäväksi jää talon jälleenrakentaminen alkuperäisen mallin mukaan. Myös tieliittymän ja kunnallistekniikan rakennuttaminen jää ostajan toteutettavaksi.

Villa Granvik on valmistunut vuonna 1884 Albert Mellinin suunnittelemana, ja siihen on tehty muutostöitä 1912 ja 1927. Kaupungin arvio on, että monet alkuperäisistä hirsistä ovat edelleen käyttökelpoisia.

Uusi omistaja saa silti valmistautua perusteelliseen kunnostustyöhön, joka on toteutettava huolellisesti talon suojeluarvoja kunnioittaen. Villa Granvikia ei ole peruskorjattu pitkään aikaan, ja se on ollut pääasiassa tyhjillään vuodesta 2009 lähtien.

Meilahden huvila-alueelle on siirretty huviloita myös aiemmin

Villa Granvikin ostaja saa omakseen kiinnostavan siivun helsinkiläishistoriaa. Lähes 140-vuotias rakennus kuuluu varhaisiin Meilahden kartanon alueelle rakennettuihin huviloihin. Sen rakennuttaja ja ensimmäinen omistaja oli kauppias, teollisuusmies ja kaupunginvaltuutettunakin toiminut Otto Kjällmanson. Asuntokäytön jälkeen rakennus palveli muun muassa Osuustukkukaupan kesäsiirtolan kahviona ja Lastenlinnan sairaalan päivähoito- ja virkistyspaikkana.

Villa Granvik on suojeltu rakennus, mutta kaupunki on saanut sen purkamiseen poikkeamisluvan. Huvila myydään siirrettäväksi, koska kaupungilla ei ole sille enää sopivaa käyttöä, ja sen nykyinen sijainti rajoittaa merkittävästi kiinteistön kehittämismahdollisuuksia.

Villa Granvik sijaitsee Mäntyniemen vieressä Päivärannan alueella. Kaupunki on omasta aloitteestaan lahjoittanut alueen valtiolle liitettäväksi osaksi tasavallan presidentin virka-asunnon kiinteistöä.

Huvilan siirtämisen mahdollistaa Meilahden huvila-alueen asemakaava, jossa on osoitettu paikkoja vanhojen, kulttuurihistoriallisesti merkittävien huviloiden sijoittamiseen alueelle. Monet Meilahden huvila-alueen nykyisistä rakennuksista on siirretty aikoinaan paikoilleen muualta. Muun muassa Mäntyniemen paikalla sijainnut Nybackan huvila siirrettiin huvila-alueella toiselle tontille 1980-luvulla.

Tarjouksia Villa Granvikin ostamisesta otetaan vastaan 16. elokuuta klo 13 asti. Taloa esitellään vain näytölle ennakkoon ilmoittautuneille. Näytöt järjestetään 27. ja 29. kesäkuuta. Rakennuksen pihapiirissä ei saa liikkua ilman kiinteistönvälittäjän kanssa ennalta sovittua tapaamista.