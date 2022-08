Mekot tekivät paluun arkipukeutumiseen – mukavuustrendi pitää edelleen pintansa

Arkeen paluu lomien jälkeen merkitsee monille uusien vaatehankintojen tekemistä. Toisaalta myös säällä on vaikutusta siihen, miten kevyissä vaatteissa arki aloitetaan, huomauttaa S-ryhmän käyttötavarakaupan myyntijohtaja Päivi Hole.

”Työhön ja arkeen pukeudutaan jälleen monipuolisemmin, ja korona-ajan suosikkien eli collegeasujen kysyntä näyttää hiljalleen kääntyvän kohti koronavuosia edeltänyttä tasoa. Mukavuus trendinä jatkaa kuitenkin edelleen, ja saa uusia muotoja myös työpukeutumiseen. Tämä näkyy esimerkiksi syksyn Finlayson Arkismi -mallistossa. Mekot ja hameet ovat palanneet arkeen vahvasti, ja esimerkiksi toukokuussa mekkojen myynti Prismoissa kaksinkertaistui edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myös niin sanottu sukkahousuindeksi oli korkealla koko kevään ajan”, Hole kertoo.

Neuletrendi jatkuu naisten pukeutumisessa, ja tämän syksyn tärkeimpiä ominaisuuksia ovat muhkeus, näyttävät kuosit ja erilaiset neulokset. Uutuuksien joukosta löytyy esimerkiksi ohuita 100 % merinoneuleita sekä 100 % lampaanvillaneuleita, joihin on haettu inspiraatiota kalastajahenkisistä perinneneuleista. Housut ovat leveälahkeisia, ja niihin yhdistellään alkusyksystä puseroita ja myöhemmin neuleita. Elokuussa myydään myös paljon mekkoja ja tunikoita syksyisissä kuoseissa, jotka toimivat hyvin neuletakin kanssa.

”Kiinnostava uutuus on myös pluskokojen uusi merkki NOW Curvy, joka täydentyy syksyllä helpoilla arkitunikoilla ja mekoilla. Plus-koon vaatteissa on panostettu etenkin istuvuuteen, siten, että käyttömukavuus ja tuotteiden yhdisteltävyys on vaivatonta”, Hole sanoo.

Myös miehet odottavat siistiltä arkipukeutumiselta mukavuutta ja rentoutta. Tähän tarkoitukseen sopivat esimerkiksi pehmeät flanellipaidat ja puuvillaneuleet sekä housut, joissa on mukana joustoa. Materiaalina vakosametti on nyt ajankohtainen, ja sitä tullaan näkemään syksyllä niin housuissa, puvuissa kuin vapaa-ajan paidoissakin. Syksyn väripaletissa korostuvat tänä vuonna tummanvihreä, sinapinkeltainen, oranssi sekä sinisen ja ruskean eri sävyt.

Nuorten pukeutumisessa pehmeät collegepuserot ja -housut pitävät edelleen pintansa.

”Syksyn trendituotteita nuorten pukeutumisessa ovat leveät lahkeet, pörröisen pehmeät puserot, flanellitakit ja reisitaskuhousut. Asusteissa tärkeitä ovat heijastavat elementit”, Hole sanoo.