Menestyskirjailija Leigh Bardugolle 12 kirjan ja kymmenien miljoonien kustannussopimus

Yhdysvaltalainen menestyskirjailija Leigh Bardugo on tehnyt historiallisen kirjasopimuksen alkuperäiskustantajansa Macmillanin kanssa. Sopimus sisältää kaksitoista kirjaa. Palkkion ilmoitetaan olevan kahdeksannumeroinen, joten se on vähintään kymmenen miljoonaa dollaria, todennäköisesti kymmeniä. Sopimus kattaa kustantajan mukaan sekä nuorten että aikuisten romaaneja.

Tähän mennessä Bardugo on julkaissut muun muassa Grishaversumi-sarjan, jonka osat ovat Varjo ja riipus, Saarto ja myrsky sekä Tuho ja roihu, sekä samaan Grishaversumi-maailmaan sijoittuvan Korppien kehän. Toukokuussa ilmestyy hänen ensimmäinen aikuisille suunnattu romaanina Salatun tiedon seura ja syksyllä 2023 nuortenromaani Hämärän valtakunta. Kaikki kirjat on suomentanut Meri Kapari.

Suomessa Bardugon kustantaja on keskisuuri kustantaja Aula & Co.

"Lukiessani jo ensimmäisen kirjan Varjo ja riipus käsikirjoitusta huomasin, että Bardugolla on poikkeuksellinen kyky luoda kokonaisia maailmoja", sanoo kustantaja Niko Aula.

"Vaikka pidin kovasti Bardugon Grishaversumi-fantasiasarjasta, odotan erityisen paljon toukokuussa ilmestyvää aikuisten romaania Salatun tiedon seura, sillä se sijoittuu Yalen yliopistoon ja sen kuuluisiin salaseuroihin."

Leigh Bardugo (s. 1975) on Yhdysvaltain Kaliforniassa varttunut ja siellä edelleen asuva israelilaissyntyinen kirjailija. Bardugo on käynyt Yalen yliopiston, minne myös pian julkaistava uutuusteos sijoittuu. Bargudo oli jäsen Wolf's Head -nimisessä salaisessa seurassa, ja tämä inspiroi häntä kirjoittamaan kirjan, jossa tosielämän salaseurojen lisäksi on olemassa niitä kaikkia yhdistävä salatun tiedon seura.

Salatun tiedon seuran päähenkilö on Galaxy ”Alex” Stern, koulun keskeyttänyt hippiperheen lapsi ja joukkomurhan ainoa selviytyjä. Yllättäen hän saa mahdollisuuden aloittaa opiskelut yhdessä maailman parhaista yliopistoista, Yalessä.

Alexin hyväntekijä antaa hänelle tehtäväksi seurata Yalen salaseurojen toimia. On yleisesti tiedossa, että seuroja on kahdeksan, mutta vain harva on edes kuullut yhdeksännestä, johon Alex kutsutaan. Muissa sueroissa käyvät valtiomiehet, Wall Streetin johtajat ja muut maan rikkaat ja mahtavat, joiden okkultistiset harrastukset ovat oudompia ja häikäilemättömämpiä kuin kukaan voisi kuvitellakaan. He leikkivät mustan magian kanssa. Alexille valkenee pian, mihin hän on ryhtymässä.

Leigh Bardugon esittely Wikipediassa

Salatun tiedon seuran esittely kustantajan sivulla

Leigh Bardugon oma sivusto

Uutinen Varjo ja riipus -tv-sarjan kakkoskauden alkamisesta