Menestysresepti SaaS-yrityksille: ”Ajattele isosti ja uskalla sijoittaa suomalaiseen osaamiseen” - Tutkimuksesta viesti myös Säätytalolle

Uunituore tutkimus paljastaa yhteiset tekijät nopeimmin kasvavien SaaS-yritysten kesken. ”On oltava rohkeutta kasvaa, koska koko ratkaisee. Enemmän osaajia, enemmän rahoitusta, enemmän myyntiä ja markkinointia, isommat asiakkaat”, summaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Yhteistyössä Vendep Capitalin kanssa toteutettu laaja tutkimus kävi läpi neljänneksen suomalaisista ohjelmistoja palveluna tarjoavista yrityksistä. Samalla lähtee viesti budjettineuvotteluihin: ”Suomalainen insinööriosaaminen on tulevaisuutemme valtti!”

Lehdistötiedote 1.9.2020 klo 09.00

Suomalaisissa SaaS-yrityksissä (Software as a Service) muhii Suomen taloudelle miljardipotentiaali. Tämä on koko Suomelle olennainen johtopäätös toistaiseksi laajimmasta tutkimuksesta, jolla on kartoitettu suomalaisten ohjelmistoja palveluna tarjoavien yritysten menestystekijöitä ja kasvunäkymiä.

”SaaS-yritykset tarjoavat Suomelle todella suuren mahdollisuuden. Toki olemme jo pitkään ymmärtäneet, miten valtaviin mittoihin SaaS-liiketoiminta voi parhaimmillaan skaalautua. Tämä tutkimus kuitenkin maalaa toistaiseksi luotettavimman kuvan suomalaisesta SaaS-liiketoiminnasta, ja se kertoo kasvumahdollisuuksista, joihin kannattaa tarttua. Potentiaali lasketaan miljardeissa”, tiivistää Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Oleellista on kasvuvauhti. Esimerkiksi älykkään tiedonhallinnan ohjelmistotalon M-Filesin SaaS-liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 100%. M-Files onkin kansainvälisellä menestyksellään hyvä esikuva muille kasvuhaluisille SaaS-yrityksille.

”M-Files on alusta asti ymmärtänyt kasvun merkityksen. Tämä tutkimus vahvistaa selvillä numeroilla, että menestyäkseen on oltava rohkeutta kasvaa, koska koko ratkaisee. Enemmän osaajia, enemmän rahoitusta, enemmän myyntiä ja markkinointia, isommat asiakkaat”, avaa Roiha suurimpien kasvajien yhteisiä menestystekijöitä.

”Toisin sanoen, viesti yrityksille kuuluu: Ajattele isosti ja uskalla sijoittaa suomalaiseen osaamiseen. Sisääntuleva kassavirta tulisi rohkeasti ohjata asiakashankintaan, näkymien ollessa suotuisat jopa enemmän kuin 100-prosenttisesti. Ulkopuolinen rahoitus on siksi tarpeen nopeaan kasvuun ja menestykseen ja sitä on uskallettava hakea”, neuvoo Roiha tutkimustuloksiin nojaten.

Tutkimuksen yhteistyössä toteuttanut Vendep Capital on erikoistunut SaaS-yritysten siivittämiseen yli ratkaisevan kasvukynnyksen. Rahoituksen saamiseksi pitää pystyä todistamaan rahoittajille, että esimerkiksi asiakashankinnan kulut ovat kohdillaan. Kasvun ytimessä ovat kovat numerot.

”Tutkimus osoittaa, että kovimmat kasvajat ovat valmiimpia ottamaan suurempaa riskiä kuin heikommin kasvavat. Tämä koskee erityisesti kasvuinvestointeja ulkopuolisella sijoitetulla pääomalla. SaaS-liiketoimintaa kuvaavien lukujen laskeminen on tarkkaa työtä, mutta kun luvut ovat kohdallaan, kannattaisi toimia. Meillä on Suomessa merkittävä joukko lupaavia SaaS-yrityksiä, jotka voisivat panostaa kasvuun enemmän, mutta eivät vielä niin tee. Hyvä puoli on toki vastaavasti suuri potentiaali”, analysoi Vendep Capitalin sijoitusjohtaja Timo Felin.

Suomalaisinsinöörit paras tae koronalaskun maksamiseen – viesti budjettivääntöön

Tutkimus alleviivaa monin tavoin osaamisen ja henkilöstöön panostamisen merkitystä.

”Nopeissa kasvajissa on huomattavasti enemmän henkilöstöä kuin hitaammissa. On hyvin loogista, että isompi määrä osaajia voi luoda enemmän kasvua. Osaajia tarvitaan yhtä lailla tuotekehitykseen kuin myyntiin ja markkinointiin, mihin menestyjät panostavat paljon enemmän kuin hitaat kasvajat. On kuvaavaa, että kun osa yrityksistä on panostanut myyntiin ja markkinointiin yli 70% liikevaihdosta, tulokseksi on saatu liikevaihdon kolminkertaistuminen”, kertoo Vendepin Felin.

Rasmus Roiha painottaa erityisesti suomalaisen insinööritaidon korkeaa laatua.

”Suomalainen insinööriosaaminen on tulevaisuutemme valtti! Tutkimus osoittaa, että suomalaisen insinöörin panos aikaansaa huomattavasti suuremman tuottavuuden nousun kuin kansainvälisesti keskimäärin”, iloitsee Roiha.

Kun suomalaisinsinöörit tuottavat kasvua suurella hyötysuhteella ja usein sitä paremmin, mitä enemmän heitä yrityksessä on, niin johtopäätös kansallisesti on selvä.

”Teknologia-alojen osaajapula Suomessa on ollut jo pitkään tiedossa, se on meille paha kasvun jarru. Tämä tutkimus kuitenkin alleviivaa aivan erityisesti, miten suuri kansallinen hyöty saataisiin nykyistä laajemmalla insinöörien koulutuksella. Loisimme parasta mahdollista kasvupotentiaalia yrityksille ja sitä kautta todellista kasvua ja hyvinvointia Suomeen. Toivon hartaasti, että tämä valttimme näkyy ja muistetaan myös hallituksen budjettiriihessä. Näin rahamme riittäisivät tulevaisuudessa myös koronan aiheuttamaan kansalliseen jättilaskuun”, viestittää Roiha.

State of Saas -tutkimuksen tulokset löytyvät uudelta www.saasfinland.fi -sivustolta ja ne esitellään tarkemmin tänään klo 15.00 alkavassa webinaarissa. Webinaari on avoin niin medialle, sijoittajille kuin muille kiinnostuneillekin. Sivustolta löytyy myös listaus kaikista Suomen yli 400:stä SaaS-yrityksestä, joita tutkimuksessa oli mukana peräti 123. Tutkitut yritykset työllistävät lähes 3200 suomalaista.

