Menestysteos Auschwitzin tatuoijan kirjoittaja Heather Morris Suomeen 14.–16.10.

Menestyskirjailija Heather Morris vierailee Suomessa 14.–16.10. Hänen kirjaansa on myyty maailmanlaajuisesti yli neljä miljoonaa kappaletta ja Suomessakin jo 30 000.

Auschwitzin tatuoija kertoo Lale Sokolov -nimisestä miehestä, joka viedään Auschwitz-Birkenaun keskitysleirille. Kuolemansairas mies on jo viskattu kuolleiden kärryihin, kun eräs vanki pelastaa hänet. Auschwitzin päätatuoija tarjoaa hänelle tatuointiapulaisen töitä. Eräänä päivänä Lale saa tatuoitavakseen pelästyneen nuoren tytön, Gitan, ja rakastuu silmittömästi. Rakkaus pitää molemmat järjissään, ja yhdessä he pelastavat monta ihmistä.

Auschwitzin tatuoija kertoo poikkeuksellisen neuvokkaan ja sitkeän miehen tarinan, häntä ajavasta rakkaudesta ja huimasta halusta säilyä elossa. Lale Sokolov päätti kertoa tarinansa vasta yli 80-vuotiaana. Syynä siihen on se, että natsien tatuoijana toiminutta miestä pidettiin joissakin piireissä natsien kätyrinä.

Kirja teki Uudessa Seelannissa asuvasta Heather Morrisista muutamassa kuukaudessa menestyskirjailijan: vuonna 2018 enganniksi ilmestynyt teos on myynyt nyt, runsaassa puolessatoista vuodessa, neljä miljoonaa kappaletta. Määrä on poikkeuksellinen paitsi holokaustikirjallisuuden uuden buumin kärjessä, myös millä tahansa mittapuulla mitattuna.

Poikkeuksellista on myös se, että suomenkielisen laitoksen 30 000 myydystä kappaleesta merkittävin osa on äänikirjamyyntiä. Äänikirjabuumin myötä myös kovakantinen kirja on keikkunut myyntilistojen kärjessä.

Heather Morris vierailee pääkaupunkiseudulla muun muassa

* Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa (Keskuskatu 1) maanantaina 14.10. klo 17

* Keskustakirjasto Oodissa tiistaina 15.10. kello 16

