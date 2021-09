MEP Kumpula-Natrille uusia avustajia

Jaa

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin kabinettivastaavaksi on nimetty Janica Borg (FM, AESD*). Borgin (39) vastuulle siirtyy Kumpula-Natrin avustaminen energia-, ilmasto- ja teollisuusasioissa sekä kabinetin työn johto.

– Janicalla on vankkaa kokemusta parlamentin työstä sekä sisältä että ulkoa ja vahva asiantuntijatausta, joten on erityisen hienoa saada hänen osaamistaan kabinettiini, Kumpula-Natri kertoo.

Borg on toiminut aiemmin kabinettivastaavana ja asiantuntijana kahden eri maan europarlamentaarikon kabinetissa. Ennen Euroopan parlamenttia hän työskenteli WWF:llä sekä Brysselissä että Suomessa ja Helcomin projektikoordinaattorina. Borg on toiselta ammatiltaan sukeltaja ja tehnyt myös vedenalaista tutkimusta Itämeressä.

– Olen innoissani mahdollisuudesta tehdä töitä Miapetran kanssa maapallon tulevaisuutta koskevien päätösten parissa. Teollisuus-, tutkimus- ja energia-asioiden valiokunnalla, jossa Miapetra on jäsenenä, on tärkeä rooli juuri nyt kun EU komission Fit for 55 -paketin lainsäädäntöpaketti on Euroopan parlamentissa, Borg sanoo.

Borgin lisäksi Kumpula-Natrin kabinetti täydentyi syyskuun alussa kahdella harjoittelijalla. Harjoittelijoina aloittivat Ilona Sorri ja Emmi Vallittu. Sorri opiskelee London King’s Collegessa eurooppalaista politiikkaa ja Vallittu opiskelee maailmanpolitiikan tutkimusta politiikan ja viestinnän maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Ilona Sorri, joka on Euroopan demarinuorten hallituksen jäsen, avustaa Kumpula-Natria erityisesti tulevaisuuskonferenssiin liittyvissä asioissa ja istunnoissa, ja Emmi Vallittu tukee kabinetin viestintää.

– On hienoa saada tiimiin kaksi energistä ja avarakatseista nuorta. Parlamentti on harjoittelupaikkana ainutlaatuinen ja tarjoaa laajoja näköaloja. Monet aiemmat harjoittelijani ovat kertoneet, että harjoittelusta parlamentissa mepin avustajatiimissä on ollut paljon hyötyä työuralle, kannustaa Kumpula-Natri.

– Mepin avustaminen on aitiopaikka poliittisen vaikuttamisen maailmaan ja odotankin nimenomaan eurooppalaisten instituutioiden työn seuraamista kirjojen sijaan käytännön tasolla. Onneksi Miapetra ja koko tiimi on tosi kannustavia, minulla on odotuksia, että talvella on tiedossa todella mielenkiintoinen harjoittelujakso täällä Brysselissä, Ilona Sorri kertoo.

– Odotan innoissani pääseväni näkemään, millaista on suomalaisen mepin vaikuttaminen Euroopassa ja miten eurooppalaisten kansalaisten äänitorvena toimiva elin toimii, Vallittu sanoo. Uskon, että Euroopan parlamentin rooli eurooppalaisten edustajana on erityisen tärkeä, kun EU-tasolla tehdään päätöksiä koskien tulevaisuuden suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta.

*AESD = Advanced European Scientific Diver