Mercer CFA Institute Global Pension -indeksin julkaisu 2020

CFA Society Finland, lehdistötiedote 20.10.2020. Mercer CFA Institute Global Pension Index on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, joka toteutettiin tänä vuonna kahdettatoista kertaa. CFA-instituutti (CFA Institute) on ensimmäistä kertaa Mercer Global Pension Index -indeksin pääsponsori. Eläkejärjestelmien vertailu on laajentunut vuosi vuodelta, tänä vuonna mukana oli peräti 39 maata. Vertailu koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat eläkejärjestelmän kattavuus (Adequacy), kestävyys (Sustainability) ja läpinäkyvyys (Integrity). Vertailussa suurimman painon saa kattavuus (40 %), jonka jälkeen tulevat kestävyys (35 %) ja läpinäkyvyys (25 %).

Tänä vuonna mukaan otettiin kaksi uutta maata: Israel ja Belgia. Alankomaiden eläkejärjestelmä valittiin maailman parhaaksi kolmannen kerran. Toiseksi sijoittui Tanska, kolmanneksi Israel ja neljänneksi Australia.

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui vertailussa viidenneksi. Suomen sijoitus laski yhden sijan Israelin noustessa uutena maana kolmanneksi. Suomi valittiin jo seitsemättä kertaa maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi järjestelmäksi (Integrity). Suomen osalta tulosta voitaisiin raportin mukaan edelleen nostaa parantamalla seuraavia osa-alueita: 1. nostamalla kotitalouksien säästämisastetta ja vähentämällä velkaantuneisuutta; 2. nostamalla eläkemaksuja; 3. parantamalla eläketurvaa avioerotilanteissa ja 4. nostamalla työllisyysastetta erityisesti vanhemman työväestön keskuudessa. Suomen indeksipisteluku laski vuoden 2019 tuloksesta 73.6 tasolle 72.9 vuonna 2020. Lasku johtui pääasiassa OECD:n raportoiman minimieläkkeen tason laskusta.

Yleisradion eläkesäätiön toimitusjohtaja, Topi Piela, kommentoi tuloksia näin: "Mercer CFA Institute Global Pension Index -raportin mukaan Suomi sijoittuu selvästi yli indeksin keskimääräisen kokonaisarvon ja myös kaikkien alaindeksien keskiarvojen. Järjestelmämme on erittäin arvostettu läpinäkyvyydeltään, missä saimme korkeimmat pisteet muihin verrattuna ja pystyimme vielä parantamaan sitä edellisestä vuodesta. Tämä on erittäin hyvä uutinen. Toisaalta nykyisen eläkejärjestelmän kestävyys pitkällä aikavälillä on huolenaihe monissa yhteiskunnissa, kuten myös Suomessa, erityisesti ottaen huomioon väestön ikääntyminen, heikentyvä huoltosuhde, julkisen talouden kasvavat eläkemenot ja huomattava julkinen velka monissa maissa. Eläkkeelle siirtymisen taloudellinen turvallisuus on ratkaisevan tärkeää sekä yksilöille että yhteiskunnalle, ja näiden haasteiden vuoksi meidän on huolehdittava eläkejärjestelmästämme myös tulevaisuudessa pitkäjänteisesti ja yli sukupolvien."

Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen, CFA, kommentoi julkaisua seuraavanlaisesti: ”Suomen eläkejärjestelmä on varsin kilpailukykyinen kansainvälisessä vertailussa. Tänä vuonna saavutimme 5. sijan ennen Ruotsia ja Norjaa. Kärkisijoille nouseminen vaatisi lisäpanostuksia mm. ikääntyvien työllisyysasteen nousuun, eläkejärjestelmän korkeampaa rahastointiastetta sekä viimekädessä korkeampia eläkemaksuja. Sen sijaan eläkejärjestelmämme kattavuus on vertailun mukaan hyvää pohjoismaista tasoa. Useampana vuotena toistunut ykkössija hallinnon luotettavuudessa ja läpinäkyvyydessä kertoo siitä, että eläkejärjestelmäämme hoidetaan kansainvälisestikin katsottuna erittäin vastuullisesti.”

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) -raportti, joka julkaistaan tänä vuonna 12. kerran, vertailee kutakin eläkejärjestelmää yli 50 indikaattorilla ja kattaa lähes kaksi kolmasosaa maailman väestöstä. https://www.mercer.com.au/our-thinking/mmgpi-2019.html

CFA-instituutti (CFA Institute) on globaali voittoa tavoittelematon sijoitusammattilaisten yhdistys. Organisaatio toimii Chartered Financial Analyst (CFA) -analyytikkotutkinnon järjestäjänä. Se tarjoaa täydennyskoulutuskonferensseja, seminaareja, verkkolähetyksiä ja julkaisuja, joiden avulla jäsenet ja muut osallistujat voivat pysyä ajan tasalla sijoitusalan kehityksestä. https://www.cfainstitute.org/

CFA Society Finland ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on ollut kontaktipiste Suomen sijoitusyhteisölle vuodesta 2002 lähtien. Tavoitteenamme on edistää eettisiä ja ammatillisia normeja sijoitusalalla, kannustaa ammatillista kehittymistä CFA-ohjelman kautta ja helpottaa avointa tietojen ja mielipiteiden vaihtoa. Yhdessä CFA-instituutin kanssa yhdistyksemme on jatkuvasti pyrkinyt rakentamaan parempaa ja luotettavampaa sijoitusalaa. Yhdistys pyrkii tukemaan ammattimaisuutta sijoitusalalla ja lisäämään sitoutumista sääntelyviranomaisten ja päättäjien kanssa.

https://www.cfasocietyfinland.org/

Mercerin yli 25 000 työntekijää työskentelee 44 maassa ja yritys toimii yli 130 maassa. Mercer on Marsh & McLennan Companyn (NYSE: MMC) liiketoiminta-alue, ja on maailman johtava asiantuntijapalveluyritys riskien, strategian ja ihmisten aloilla. Sillä on 76 000 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto on n. 17 miljardia dollaria. Mercer on maailman suurimpia ulkoistettujen varainhoitopalveluiden tarjoajia, jolla on hallinnoitavaa varallisuutta yli 300 miljardia dollaria ja yli 15 000 miljardia dollaria varoja neuvonantopalveluidensa piirissä. https://www.mercer.com/