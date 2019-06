Mercosur-sopimus uhkaa EU-maatalouden laatustandardeja – Mercosur-elintarvikevalvonnan uskottavuusongelmat ja EU-maatalousmarkkinoiden epävarma tilanne eivät puolla sopimusta maatalouskaupasta

Hallitusohjelma luo mahdollisuuksia koko Suomen kehittämiselle 3.6.2019 12:18:17 EEST | Tiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan uusi hallitusohjelma pyrkii kehittämään tasapainoisesti koko Suomea, maaseutua unohtamatta. Hallitusneuvottelijat ovat ymmärtäneet, että suomalainen maaseutu ja sen elinkeinot tarvitsevat pitkäjänteisiä ja johdonmukaisia kannustimia. Tärkeää on, ettei yrittämisen verotusta lähdetty kiristämään millään lailla. Maatalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta tärkeää on myös, ettei uusia kustannuksia nostavia velvoitteita aseteta maataloudelle ilman niiden kompensoimista. Järjestö korostaa, että maa- ja metsätalous ovat hiiltä sitovia elinkeinoja ja niitä kehittämällä on mahdollista yhdistää kestävä talouskasvu ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. MTK suhtautuu odottavan myönteisesti myös hallituksen suunnitelmiin tie- ja tietoliikenneinfran kehittämiseen koko Suomen alueella.